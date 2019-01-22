Работы по благоустройству парка «Дубки» продолжатся летом 2019 года

Второй этап благоустройства нижегородского парка «Дубки» запланирован на лето 2019 года. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, жители Ленинского района и эксперты уже обсудили итоговый план проекта.

По словам главы администрации Ленинского района Алексея Глазова, концепция парка уже почти на стадии завершения.

Нижегородцы единогласно выступили за сохранение зеленых насаждений, создание цветников, посадку ценных пород деревьев и проведение грамотной санации территории. Также присутствующие на обсуждении предложили поставить там лавочки для отдыха и улучшить детскую площадку.

Теперь экспертам необходимо подкорректировать план мероприятий, обсудить предложения и обсудить первоочередные действия по благоустройству.

Во вторую очередь также включили детскую и спортивную зоны, зону воркаута, беседки и павильоны. Работы запланированы на лето – начало осени 2019 года.

Напомним, в ходе первого этапа в парке «Дубки» было заменено асфальтовое покрытие на брусчатку, обновлено освещение, создана новая детская игровая зона и проложена дорожка для скандинавской ходьбы. В целом программа рассчитана на срок до 2022 года.