2019-12-02T18:58:57+03:00
Общество

«Ремонт сделали, а про ограждение забыли»: Нижегородцы попросили восстановить забор вокруг парка «Дубки»

«Комсомолка» узнала, когда починят ограждение [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Ограждение вокруг парка пострадало в результате ДТП. Фото: https://vk.com/novgorod_52Ограждение вокруг парка пострадало в результате ДТП. Фото: https://vk.com/novgorod_52
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Жители Ленинского района не могут нарадоваться тому, как выглядит парк «Дубки» после благоустройства. Там и площадка для выгула собак появилась, и удобные дорожки для прогулок, и чудо-шар, на который могут залазить как взрослые, так и дети. Однако особо придирчивые нижегородцы отметили, что нет предела совершенству, намекая на повалившее ограждение вдоль проезжей части.

Жители ждут, когда забор будет восстановлен. Фото: https://vk.com/novgorod_52

Жители ждут, когда забор будет восстановлен. Фото: https://vk.com/novgorod_52

- Ремонт внутри парка почти сделали, а про ограждение забили или забыли. Вторую неделю, как часть забора упала, - говорится в паблике «Регион-52».

За комментарием «Комсомольская правда» обратилась в администрацию Ленинского района. Там поспешили успокоить, что забор обретет прежний вид до 16 декабря 2019 года.

- Секции ограждения парка «Дубки» были повреждены в результате дорожно-транспортного происшествия 22 октября. Возбуждено дело об административном правонарушении. Они будут восстановлены, - заявили в администрации.

Шар для скалолазания вызывает неподдельный интерес у горожан. Фото: Алексей Манянин.

Шар для скалолазания вызывает неподдельный интерес у горожан. Фото: Алексей Манянин.

Напомним, что общественная территория приводилась в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас работы проходят приемку у администрации Нижнего Новгорода.

- Уже около половины работ приняты. Какие-то мелкие замечания по ходу приемку сразу устраняются, - отметил заммэра Виктор Сдобняков.

Нижегородцы облюбовали благоустроенное пространство. Фото: Алексей Манянин.

Нижегородцы облюбовали благоустроенное пространство. Фото: Алексей Манянин.

Кстати, в благоустройстве второй очереди парка учтены пожелания горожан: создана детская площадка для самых маленьких, установлены спортивные тренажеры, баскетбольная и волейбольная площадки для молодежи, разбиты дорожки для прогулок и занятий скандинавской ходьбы для людей постарше.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на директора ООО «Автодорстрой» Алексея Ефремова, в ближайшие дни рабочие установят там малые архитектурные формы, указатели, оставшиеся игровые элементы детской и воркаут площадок, а также велопарковки.

- У нас начало контракта с октября. Сроки были сжатые, так как поставка материалов и оборудования требовало времени. Поэтому за последние два-три дня мы заканчиваем монтаж детского оборудования и скамеек, - заключил Ефремов.

В "Дубках" появились тренажеры. Фото: Алексей Манянин.

В "Дубках" появились тренажеры. Фото: Алексей Манянин.

СКАЗАНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

- Рассчитываю, что Владимир Панов справится с проблемой самостоятельно и возьмет ее на личный контроль. Не сомневаюсь, что также это станет поводом мобилизации глав районных администраций. И не только парк «Дубки», но и другие территории будут под пристальным вниманием городских властей. Мы готовы включаться в процесс, если потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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