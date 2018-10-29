2018-10-29T14:54:34+03:00
Общество

Завершен первый этап благоустройства парка «Дубки» в Нижнем Новгороде

В парке уже вымощены тропинки и проложена набивная дорожка
Юлия ДАНЧЕНКО
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Завершен первый этап благоустройства парка «Дубки» в Нижнем Новгороде. Фото: ИГС НОЗавершен первый этап благоустройства парка «Дубки» в Нижнем Новгороде. Фото: ИГС НО
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Парк «Дубки», который долгое время был одним из самых криминальных мест Нижнего Новгорода, потихоньку превращается в красивый и благоустроенный парк. Местные жители долгое время спасали его от застройки и вырубки, но после того как он вошел в программу «Формирование комфортной городской среды», которая рассчитана на три года, парк стал расцветать, становясь зеленым оазисом среди спального района, где приятно и удобно гулять.

Завершен лишь первый этап благоустройства. Но за это время парк «Дубки» приобрел красивые тропинки, а по периметру парка пролегла набивная дорожка, по которой удобно заниматься скандинавской ходьбой, бегать, а зимой и кататься на лыжах. Детям теперь тоже есть, где поиграть - на территории появилась современная детская площадка с игровыми зонами для разных возрастов. Также в парке теперь есть скамейки и урны. И что особенно приятно - установлено новое освещение, так что заходить сюда теперь не страшно даже вечером.

Завершен первый этап благоустройства парка «Дубки» в Нижнем Новгороде. Фото: ИГС НО

Завершен первый этап благоустройства парка «Дубки» в Нижнем Новгороде. Фото: ИГС НО

- Мы уже видим, как качественно преобразилась территория парка. Из заброшенного пространства, в которое было страшно вечерами заходить, он превратился в современный комфортный благоустроенный парк, где приятно проводить время и детям, и взрослым. Посещаемость парка уже выросла почти в три раза, и это только начало. Через два года парк должен стать одним из лучших общественных пространств города, - сказал секретарь регионального отделения «Единой России», депутата Государственной думы Денис Москвин.

Кроме того, Денис Москвин напомнил, что проект благоустройства парка был разработан Институтом развития городской среды Нижегородской области и основывался на пожеланиях жителей, которые также проверяли качество работ.

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