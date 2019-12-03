2019-12-03T16:01:03+03:00
Общество

«Хвалится, что станет знаменитой»: Андрей Малахов снимет шоу о «новой Шурыгиной», посадившей двоих парней в тюрьму за изнасилование

Операторы приедут в приволжскую столицу в ближайшее время [фото]
Юлия ИСАЕВАВалерия ГРОМОВА
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Андрей Малахов снимет шоу о «новой Шурыгиной», посадившей двоих парней в тюрьму за изнасилованиеАндрей Малахов снимет шоу о «новой Шурыгиной», посадившей двоих парней в тюрьму за изнасилованиеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Скандалом с «двойным» изнасилованием, который стал темой №1 для обсуждения в Нижегородской области за последние две недели, заинтересовались федеральные телеканалы. В ближайшее время в приволжскую столицу приедут снимать сюжет для шоу Андрея Малахова.

Напомним, два года назад пьяная 12-летняя школьница Марина (имя изменено - прим.ред) пришла в гараж к малознакомым парням и предложила выпить. Один из них, Сергей, согласился, а второй, Дима Монах, отказался. О том, что было дальше, все рассказывают по-разному. Марина утверждает, что ее изнасиловали оба парня: Сергей лишил девственности, а Дима принудил к оральному сексу. Сергей во всем признался. А вот Дима уверяет, что не трогал девочку. Заявление было написано в полицию лишь через год после случившегося.

После длительного расследования, в октябре 2019 года суд вынес приговор – Сергей получил 12 лет тюрьмы, а Дима – 6. Родные и близкие Димы считают, что его оклеветали и посадили незаконно. В Сети даже опубликована их петиция, обращенная к Следственному комитету России, под которой подписались более 1300 человек.

Дима вернулся из армии и сразу попал на скамью подсудимых Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дима вернулся из армии и сразу попал на скамью подсудимыхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Через некоторое время история разлетелась по всем СМИ и вызвала острый резонанс. Как рассказал «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» отчим Димы, Евгений, их семье уже начали звонить с федеральных телеканалов.

- Малахов собирается делать про нас передачу. И «Пусть говорят» тоже собирают информацию. Нам уже звонили, сказали, что на этой неделе приедут все снимать, - поделился мужчина.

Слухи о том, что Марина поедет в столицу "покорять" телеэкраны, ходят и по поселку, в котором она живет. Как пояснили «Комсомольской правде» местные жители, девочка говорит об этом в школе.

- Марина ходит по школе и хвалится, что скоро поедет на Первый канал и станет знаменитой, как Диана Шурыгина, - рассказывает знакомая школьницы.

О том, когда эфир выйдет на телеэкраны, пока неизвестно.

12-летняя пьяная школьница пришла в гараж к малознакомым парням, а потом обвинила их в изнасиловании Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

12-летняя пьяная школьница пришла в гараж к малознакомым парням, а потом обвинила их в изнасилованииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ДОСЛОВНО

Родные школьницы уже два года хранят молчание – после той истории не было ни одного комментария прессе с их стороны. Корреспонденту «КП» удалось найти Анастасию и пообщаться с ней. Женщина сразу расставила все точки над «И» – это ее первый и последний комментарий за все время.

- Произошло то, что в отношении моей дочери, не достигшей 14-летнего возраста, были совершены развратные действия сексуального характера. Везде транслируют ложь. Я очень сочувствую родным и близким этих парней, но по-другому поступить не могла – я мать, и это мой долг, как по совести, так и по закону. Молчать и скрывать все я, как мать, не имела право. Моя позиция такова: я не Бог и не судья – не мне, как говорится, судить. Как должно быть, так и случится. Я сообщила в органы, а они пусть разбираются. Жалею только, что Монаха (фамилия Димы – прим.ред.) на домашнем аресте оставила на целый год. Мою жалость и порядочность приняли за слабость и неуверенность. Жаль. Правда – она всегда правда, везде, и время ее не сотрет. У нас порядочная семья, Мы через все пройдем и все выдержим достойно, - подчеркнула женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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