2019-12-03T11:01:17+03:00
Общество

«Там лежала сумка с невероятным количеством наркотиков!»: Единственный в России корги-полицейский рассказал о необычном случае на службе

Новый пост в Инстаграм Рыжий снова посвятил ответам на самые популярные вопросы поклонников [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Единственный в России корги-полицейский рассказал о необычном случае на службеЕдинственный в России корги-полицейский рассказал о необычном случае на службеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Рыжий – уникальный пес породы вельш-корги-пемброк. Уже более шести лет он служит в Управлении на транспорте МВД России по Нижегородской области и является единственным корги-полицейский в России. Еще летом Рыжий завел страницу в Инстаграм, где регулярно делится с подписчиками новостями, полезными советами и интересными историями. Каждую публикацию люди ждут с нетерпением.

В одном из последних постов корги-коп попросил поклонников задавать интересующие их вопросы в комментариях. Ответам на них он посвятил уже не один пост.

Утром 3 декабря Рыжий продолжил традицию и на этот раз рассказал одну из интересных историй за время службы в полиции.

- Однажды вечером, во время нашего суточного дежурства, поступила заявка. Мы приехали в квартиру по указанному адресу и приступили к обыску. Я стал обнюхивать всё, что находилось в одной из комнат (напомню, если я чувствую запах запрещённого вещества, то я даю сигнальную позицию – сажусь и сижу). Оля говорит, что в тот момент я вёл себя очень странно: дошел до тумбочки у телевизора, понюхал ее и сел. Потом отошел. Потом опять подошел, опять понюхал и опять сел. Оля удивилась такому моему поведению, ведь обычно я четко даю сигнальную позицию, - вспомнил лохматый полицейский.

corgi_police_dogcorgi_police_dog
Друзья, доброго вам утра !Продолжаю отвечать на ваши вопросы.
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Но на этом история не заканчивается. Находка удивила всех.

- Там лежала большая спортивная сумка с каким-то невероятным количеством запрещенного вещества. Часть была уже даже расфасована для продажи. В общем, наркотиков в квартире был так много, что обыск тогда длился больше 13 часов! – делится Рыжий.

Большинство поклонников часто спрашивали уникального корги-полицейского о еде – как часто у него прием пищи и что он ест за день.

- Обо мне заботится моя Оля, поэтому у меня всегда сбалансированный рацион. Я ем два раза в день: утром и вечером. Люблю овощи, мясо, рыбу, крупы, творог. Еще с удовольствием ем фрукты (яблоки, груши, например). Из вкусняшек предпочитаю рубец и сушеные лакомства, Оля меня ими угощает, когда я хорошо поработаю, - похвалился малыш.

И на последок Рыжий посоветовал своим друзьям несколько книг по воспитанию собак: «Дрессировка служебных собак» Ф.Араслановой, «Служебная собака: руководство по подготовке и содержанию служебных собак» А.П. Мазовера и «Кантор идет по следу» Р.Самош.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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