«Отравления по всему району»: Около 30 детей отправились газом в одной из нижегородских школ

Около 30 детей и двое взрослых утром 25 ноября отравились газом в Вадской средней общеобразовательной школе в Нижегородской области. Сейчас все они доставлены в больницу.

- Первые сообщения об отравлении из этой школы стали поступать около полудня, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Сейчас наши специалисты работают на месте происшествия во взаимодействиями с сотрудниками других специальных служб.

Впрочем, как вскоре выяснилось, источником отравления стала отнюдь не школа, а в пострадавшие можно записать едва ли не всех жителей поселка Вад, а это чуть больше шести тысяч человек.

- Все дело в том, что на газораспределительной станции проводилось стравливание газа, - рассказала «Комсомолке» заместитель директора Вадской школы Наталья Давыдова. – В результате, газ просто пошел по улицам - отравления произошли по всему району. Первые звонки начали поступать от местных жителей еще в 9:40 утра. А потом запах газа дошел и до нашей школы. Отравления получили дети как раз в тех кабинетах, где из-за жары проводилось проветривание. В общей сложности, отравления получили около 30 детей и двое взрослых. От нас уехало несколько машин скорой помощи, в школе дежурит педиатр. Как только мы почувствовали запах газа на улице, мы сразу закрыли все окна в школе.

В самой школе после инцидента занятия были прекращены, а больше 1000 школьников распустили по домам.

Тем временем к расследованию причин массового отравления детей в нижегородской школе уже подключились следователи.

- На данный момент в районную больницу из вадской школы с доставлены 32 человека, 29 из которых – дети, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Предварительный диагноз – отравление газом. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Осмотренных школьников врачи отпускают домой.

В причинах громкого инцидента следователям еще предстоит разобраться. Сейчас по данному факту начата доследственная проверка.

- В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить причину отравления школьников, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - По предварительным данным, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

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