Число пострадавших при отравлении газом в нижегородской школе увеличилось до 44 человек

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-25T14:12:48+03:00

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Число пострадавших при отравлении газом в Вадской средней школе в Нижегородской области увеличилось до 44 человек. К счастью, тяжелых отравлений никто из них не получил.

- 25 ноября в Вадскую центральную районную больницу были доставлены 44 человека, в том числе 43 ребенка и один взрослый, - сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области. - По данным на 13:00 тяжелых отравлений нет. 23 ребенка после обследования и оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Напомним, первые сообщения об отравлении газом стали поступать из школы около полудня 25 ноября. По предварительным данным, источником отравления стал выброс на расположенной поблизости газораспределительной станции, где происходило стравливание газа. Сейчас к расследованию причин этого инцидента уже подключились следователи СУ СКР по Нижегородской области.

Тем временем на место происшествия по поручению губернатора Нижегородской области выехали выехали заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.

ИСТОЧНИК KP.RU