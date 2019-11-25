Стала известна причина массового отравления газом в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-25T14:13:15+03:00

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Стала известна предварительная причина массового отравления газом в селе Вад Нижегородской области. Напомним, днем 25 ноября в больницу угодили сразу 44 человека с диагнозом «отравление газом», причем 43 из них – дети. Половину из пострадавших отпустили домой после осмотра, остальным потребовалась более серьезная медицинская помощь.

По данным СУ СКР по Нижегородской области, вероятной причиной происшествия стал выброс одоранта на газораспределительной станции в селе Вад. Одоранты – вещества, используемые для определения запаха газа, и именно их «аромат» мы чувствуем, когда говорим, что пахнет газом. В газ одоранты добавляют в ничтожно малых количествах, поэтому для жителей они не опасны. Однако в высоких концентрациях любой одорант очень ядовит. Именно поэтому пострадавшие жители Вада и почувствовали себя плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU