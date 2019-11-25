По факту массового отравления детей газом в школе в Нижегородской области проводится доследственная проверка
По факту массового отравления газом в школе в селе Вад Нижегородской области проводится доследственная проверка. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Напомним, 25 ноября 2019 года из школы были госпитализированы сразу 32 человека, причем 29 из них – дети. Позднее стало известно, что число пострадавших увеличилось до 44 человек. Предварительный диагноз – отравление газом.
Пострадавшие почувствовали недомогание днем, находясь на занятиях в школе. Сейчас всем им оказывается медицинская помощь.
По предварительным данным, причиной происшествия стал выброс примеси для определения запаха газа, произошедший на газораспределительной станции в селе Вад.
- Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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