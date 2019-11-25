2019-11-25T14:12:17+03:00
Происшествия

Восемь пострадавших от отравления газом в Вадской школе остаются в больнице

Остальных уже отпустили домой
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Восемь человек, пострадавших от отравления газом в Вадской школе, остаются под наблюдением врачей в районной больнице. Остальные после обследования и оказания первой медицинской помощи отпущены домой, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На месте происшествия в настоящее время организован оперативный штаб – туда по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина оперативно выехали заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.

Напомним, по предварительным данным, причиной массового отравления стал выброс одоранта – газа, используемого для придания природному газу характерного запаха – на газораспределительной станции в селе Вад. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Массовое отравление газом в школе в Нижегородской области»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24