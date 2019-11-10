«Поменьше работы, побольше обнимашек!»: Поклонники поздравили единственного в России корги-полицейского с Днем сотрудника МВД
10 ноября в России отмечается День сотрудника министерства внутренних дел. Поздравления от своих поклонников сегодня получает и единственный в нашей стране корги-полицейский Рыжий, который служит в Управлении на транспорте МВД России по Нижегородской области уже более шести лет.
Рыжий служит в Управлении на транспорте МВД России по Нижегородской области уже более шести лет.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
В честь праздника коротколапый коп выложил на своей странице в Instagram новый пост, в котором рассказал несколько фактов о себе и поделился интересным сюжетом, который сняли о нем для иностранных зрителей.
- Большинство служебных собак «уходят на пенсию», когда им исполняется 8 лет, но у Рыжего всё только начинается! – такими словами блогер завершил рассказ о себе.
Зарплату Рыжему выдают вкусняшками и обнимашкамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Умиленные подписчики принялись поздравлять маленького наркоборца с Днем сотрудника МВД и закидывать комплиментами.
-Милее корги я ещё не видел! – написал в комментариях tolanhik228.
- Какие Вы! С Праздником, солнечные наши! Поменьше работы! Побольше вкусняшек и обнимашек! – пожелала mary.nemchenko.
- Ну какой же милаш! Поздравляю самого очаровательного офицера, - добавила violet.m9.
- Лапуля, умничка! С праздником, отличной службы, - подхватил sokratova_lelya.
Корги-полицейский.А вы знаете, кто в Нижнем Новгороде гроза наркоторговцев? Знакомьтесь, единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий!
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ИСТОЧНИК KP.RU