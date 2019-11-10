«Поменьше работы, побольше обнимашек!»: Поклонники поздравили единственного в России корги-полицейского с Днем сотрудника МВД

10 ноября в России отмечается День сотрудника министерства внутренних дел. Поздравления от своих поклонников сегодня получает и единственный в нашей стране корги-полицейский Рыжий, который служит в Управлении на транспорте МВД России по Нижегородской области уже более шести лет.

Рыжий служит в Управлении на транспорте МВД России по Нижегородской области уже более шести лет.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В честь праздника коротколапый коп выложил на своей странице в Instagram новый пост, в котором рассказал несколько фактов о себе и поделился интересным сюжетом, который сняли о нем для иностранных зрителей.

- Большинство служебных собак «уходят на пенсию», когда им исполняется 8 лет, но у Рыжего всё только начинается! – такими словами блогер завершил рассказ о себе.

Зарплату Рыжему выдают вкусняшками и обнимашкамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Умиленные подписчики принялись поздравлять маленького наркоборца с Днем сотрудника МВД и закидывать комплиментами.

-Милее корги я ещё не видел! – написал в комментариях tolanhik228.

corgi_police_dog Привет, друзья ! Сегодня праздник - День сотрудника органов внутренних дел! И поэтому я приготовил для вас особенный видеоролик. Такого вы точно ещё не видели.

- Какие Вы! С Праздником, солнечные наши! Поменьше работы! Побольше вкусняшек и обнимашек! – пожелала mary.nemchenko.

- Ну какой же милаш! Поздравляю самого очаровательного офицера, - добавила violet.m9.

- Лапуля, умничка! С праздником, отличной службы, - подхватил sokratova_lelya.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/715121" frameborder="0"></iframe> Корги-полицейский.А вы знаете, кто в Нижнем Новгороде гроза наркоторговцев? Знакомьтесь, единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий!

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