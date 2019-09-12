Шестилетний мальчик, пытавшийся спасти дедушку на пожаре, награжден посмертно

Шестилетний мальчик из Карелии, который получил 90 процентов ожогов тела, пытаясь спасти дедушку на пожаре, награжден посмертно ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Соответствующее распоряжение подписал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, роковой пожар произошел 30 августа 2019 года. Маленький Святослав Ю. отправился в баню вместе с дедушкой. Во время розжига печи пожилой мужчина внезапно потерял сознание и упал. В бане начался пожар, но Святослав не бросил дедушку. Пока он пытался вытащить мужчину на свежий воздух, огонь перекинулся и на него. Дедушка погиб на месте, а Святослав с сильными ожогами был доставлен спецбортом МЧС в Нижний Новгород. Несколько дней за его состоянием здоровья с замиранием сердца следила вся страна, но 9 сентября мальчик умер.

Александр Бастрыкин выразил родным и близким Святослава соболезнования и поблагодарил врачей и чиновников, которые приняли все возможные меры, чтобы спасти мальчика.

- Подвиг и достойный поступок маленького Святослава навсегда останется в нашей памяти и станет достойным примеров для подрастающего поколения. Святослав, наряду с юными героями Ваней Крапивиным, Женей Табаковым, Андреем Касимовым, Данилой Садыковым, также отдал жизнь, спасая человека. Этот поступок маленького мальчика, который не бросил дедушку в беде, достоин самой высшей нравственной и человеческой оценки, - подчеркнул Александр Бастрыкин.

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