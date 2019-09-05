«Мы имеем дело с мощной интоксикацией организма»: Обгоревший на пожаре в бане шестилетний ребенок находится в коме

История о маленьком Диме (имя изменено, - прим.ред.), который чудом спасся на пожаре в бане несколько дней назад, облетела всю страну. Тысячи людей молятся о здоровье мальчика и ежеминутно обновляют страницу его мамы в социальных сетях, чтобы увидеть хорошие новости.

Несколько минут назад Юлия написала, что сейчас Дима находится в стадии острой ожоговой токсемии.

- Мы имеем дело с мощной интоксикацией организма. Симптомы полиорганной недостаточности нарастают, - подчеркнула мама мальчика.

Но есть и положительная динамика. Врачи сняли Диму с инотропной терапии: сейчас малыш сам держит давление в пределах 90/60. Состояние ребенка пока еще крайне тяжелое, он находится в медикаментозной коме.

Напомним, Дима получил сильные ожоги 90% тела во время пожара, вспыхнувшего в бане. В тот момент он находился внутри вместе с дедушкой, который потерял сознание. Отважный малыш пытался вытащить пенсионера из огня, но сам едва не погиб. Дедушку спасти не удалось. На данный момент Дима находится в Нижнем Новгороде под наблюдением врачей Приволжского медуниверситета. Его доставили в приволжскую столицу спецбортом МЧС вечером 3 августа.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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