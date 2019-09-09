«Ушел наш маленький»: В нижегородской больнице скончался шестилетний ребенок, обгоревший на пожаре в бане

В Нижнем Новгороде скончался шестилетний Дима (имя изменено, - прим. ред.), который несколько дней назад получил ожоги 90% на пожаре в бане. Печальные новости сообщили в социальных сетях близкие мальчика.

За жизнь ребенка боролись больше недели. 3 сентября его доставили в Нижний Новгород спецбортом МЧС из Карелии. Шестилетний Дима получил сильные ожоги 90% тела во время пожара, вспыхнувшего в бане. В тот момент он находился внутри вместе с дедушкой, который потерял сознание. Отважный малыш пытался вытащить пенсионера из огня, но сам едва не погиб. Дедушку спасти не удалось.

О маленьком герое знала вся страна, тысячи людей ежедневно молились за его здоровье. Еще позавчера мама Димы сообщала о стабильном состоянии сына. Врачи начали выводить его из медикаментозного сна. Но, к сожалению,сердце ребенка остановилось утром 9 сентября.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования близким и родным Димы.

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