2019-09-04T15:59:14+03:00
Общество

«Пытался спасти дедушку из огня»: Нижегородские врачи борются за жизнь шестилетнего ребенка, обгоревшего на пожаре в бане

Мальчик получил страшные ожоги 90% тела
Юлия ИСАЕВА
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Нижегородские врачи борются за жизнь шестилетнего ребенка, обгоревшего на пожаре в банеНижегородские врачи борются за жизнь шестилетнего ребенка, обгоревшего на пожаре в банеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Вечером 3 сентября в Нижний Новгород спецбортом МЧС доставили шестилетнего Диму (имя заменено, - прим.ред.), получившего страшные ожоги на пожаре в бане. Специалисты экстренно госпитализировали мальчика в Приволжский медуниверситет, где сейчас за его жизнь борются врачи.

«Горящий ребенок чудом выбежал из бани»

Сам Дима родом из Карелии. Несколько дней назад они вместе с дедушкой пошли топить баню. В какой-то момент пенсионеру стало плохо, и он потерял сознание. Одновременно с этим по неизвестным причинам баня вдруг вспыхнула.

- Маленький смелый мальчишка не бросил деда в беде, а всеми силами стал помогать выбраться из бани. Бабушка в это время находилась в доме, готовила ужин и слишком поздно увидела происходящее. Горящий ребенок каким -то чудом сам выбежал из бани и стал звать на помощь, - рассказала в социальных сетях Юлия – мама Димы.

На тот момент мальчик уже получил ожоги 90% тела и верхних дыхательных путей. Дедушку спасти не удалось – он погиб.

В течение четырех дней Дима находился в реанимации Детской Республиканской больницы города Петрозаводска в Карелии. Все это время малыш был на грани жизни и смерти. Было решено перевезти ребенка в ожоговый центр Москвы или Петербурга, однако врачи, узнав о тяжести состояния ребенка, отказались принимать Диму.

Тогда Юлия забила тревогу. 3 сентября мальчика согласились принять в Нижнем Новгороде.

«Состояние ухудшилось»

Через несколько часов после того, как в приволжской столице приземлился спецборт с Димой, Юлия сообщила плохие новости.

- Все запланированные на утро мероприятия откладываются, в связи с ухудшением состояния. Я очень всех прошу! Я УМОЛЯЮ! Помолитесь за моего единственного сына, - попросила убитая горем женщина.

Врачи продолжают делать все возможное, чтобы Дима поправился. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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