2019-09-06T17:19:27+03:00
Общество

«Пытается открыть глазки и что-то сказать!»: Врачи начали выводить из комы шестилетнего ребенка, обгоревшего на пожаре в бане

Дима получил ожоги 90% тела, когда спасал дедушку из огня
Юлия ИСАЕВА
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Шестилетнего ребенка, обгоревшего на пожаре в бане, начали выводить из комыШестилетнего ребенка, обгоревшего на пожаре в бане, начали выводить из комыФото: СОЦСЕТИ
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Уже третий день за состоянием маленького Димы (имя изменено, - прим.ред.), получившего страшные ожоги 90% тела на пожаре в бане, следят нижегородские врачи. Шестилетнего мальчика доставили в приволжскую столицу спецбортом МЧС после того, как столичные медики отказались его лечить.

Мама Димы – Юлия – ежедневно сообщает о состоянии сына на своей странице в социальной сети. По ее словам, врачи уже начали выводить мальчика из медикаментозного сна.

- Только что вернулись из больницы. Состояние Димы перешло из крайне-тяжелого в тяжелое! Он пытается открыть глазки и что-то сказать, он нас слышит!! Уже больше суток без инотропной поддержки держит давление в пределах 90/60. Продолжают лить кровь, на сегодняшний день тяжелая анемия перешла в умеренную. Работу почек стимулируют. Наш малыш борется изо всех сил! – написала взволнованная мать.

Тем не менее, по словам Юлии, сейчас жизнь Димы находится на грани жизни и смерти.

- Но вы не представляете ,что мы сейчас испытали в больнице, даже не описать наше состояние, когда увидели, что наш Котеночек пытается что-то сказать и открыть глазки! – добавила женщина.

Напомним, шестилетний Дима из Карелии получил сильные ожоги 90% тела во время пожара, вспыхнувшего в бане. В тот момент он находился внутри вместе с дедушкой, который потерял сознание. Отважный малыш пытался вытащить пенсионера из огня, но сам едва не погиб. Дедушку, к сожалению, спасти не удалось. О пострадавшем ребенке уже знает вся страна, тысячи людей ежедневно молятся за его здоровье.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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Нижегородские врачи продолжают делать все, чтобы спасти мальчика [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

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