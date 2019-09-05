«Нужен небоскреб на Стрелке»: Нижегородцы предложили место для переселения чиновников из кремля

После заявления губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о возможном переселении чиновников и депутатов из Нижегородского кремля, жители города стали активно искать место нового размещения административных зданий. Председатель венчурного фонда SMG Capital Сергей Мосунов считает, что для этого нужно построить небоскреб.

- Если Глеб Сергеевич решит создать проект, который объединит всю администрацию и министерства в одном здании, то это было бы очень круто. Мне кажется, отличной идеей оставить в кремле большой музей и постоянно проводить там выставки, а чиновникам переехать в отдельное современное здание, которое будет построено специально для них, - считает Сергей Мосунов. - Это может быть большой небоскреб. Вокруг могут появиться дополнительные проекты – возможно, поддержат такие крупные компании как «Группа ГАЗ», «Красное Сормово», «Алмаз Антей». Идеальным местом для небоскреба будет Стрелка.

Напомним, о переселении чиновников и депутатов из Нижегородского кремля рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе Восточного экономического форума. Кроме того, губернатор отметил, что несколько проектов по использованию зданий на территории кремля уже готовы. Например, Дом Советов, где сейчас размещается мэрия Нижнего Новгорода, может превратиться в площадку для проведения выставок.

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