2019-09-05T18:08:04+03:00
Общество

«Нужен небоскреб на Стрелке»: Нижегородцы предложили место для переселения чиновников из кремля

Идея превращения кремля в туристическое место захватило жителей города
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Нижегородцы предложили место для переселения чиновников из кремляНижегородцы предложили место для переселения чиновников из кремляФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

После заявления губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о возможном переселении чиновников и депутатов из Нижегородского кремля, жители города стали активно искать место нового размещения административных зданий. Председатель венчурного фонда SMG Capital Сергей Мосунов считает, что для этого нужно построить небоскреб.

- Если Глеб Сергеевич решит создать проект, который объединит всю администрацию и министерства в одном здании, то это было бы очень круто. Мне кажется, отличной идеей оставить в кремле большой музей и постоянно проводить там выставки, а чиновникам переехать в отдельное современное здание, которое будет построено специально для них, - считает Сергей Мосунов. - Это может быть большой небоскреб. Вокруг могут появиться дополнительные проекты – возможно, поддержат такие крупные компании как «Группа ГАЗ», «Красное Сормово», «Алмаз Антей». Идеальным местом для небоскреба будет Стрелка.

Напомним, о переселении чиновников и депутатов из Нижегородского кремля рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе Восточного экономического форума. Кроме того, губернатор отметил, что несколько проектов по использованию зданий на территории кремля уже готовы. Например, Дом Советов, где сейчас размещается мэрия Нижнего Новгорода, может превратиться в площадку для проведения выставок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов хочет отдать Дом Советов художественному музею

Здание городской администрации может стать одним из корпусов музея (подробнее)

Градозащитница Анна Давыдова выступила против переселения чиновников из Нижегородского кремля

По ее мнению, на переезд придется потратить слишком много денег (подробнее)

«Собрать всех в единую кучку»: Депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Буланов предлагает переселить чиновников ближе к выезду из Нижнего Новгорода

Депутат предложил новые места для сегодняшних обитателей кремля (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Программа по замене лифтов в Нижегородской области выполнена на 79%
Наблюдать за ходом строительства ЖК «Новинки Smart City» можно в режиме онлайн
Улицу Минина перекроют для движения 6 сентября
1500 га леса высадят этой осенью в Нижегородской области
Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с Росконгрессом
Новый детский сад на 240 мест открылся в поселке Новинки
Нижегородцы вложили в финансовую пирамиду более 25 миллионов рублей
10-летний мальчик попал под колеса иномарки, перебегая дорогу на улице Федосеенко
«Это идея 2000 года»: Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Абышев поддержал идею переезда чиновников из Нижегородского кремля
Детский чемпионат по скоростному набору текста на компьютере пройдет в Нижнем Новгороде 9 сентября
Нижегородское «Торпедо» всухую проиграло рижскому «Динамо» 4 сентября
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Госсовета РФ
Выделенная полоса на проспекте Гагарина продолжит работать осенью
Семь новых детских площадок установили в Канавинском районе
«Вышли из общежития и не вернулись»: Двоих 16-летних подростков разыскивают в Балахне
Желтую осевую разметку начали наносить на нижегородских трассах
Товарооборот Нижегородской области с Индией вырос почти в 6,5 раз
«Зеленую волну» светофоров запустили на улице Ванеева
Глеб Никитин: «Нижегородская область намерена подписать соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Китая»