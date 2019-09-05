2019-09-05T15:29:33+03:00
Общество

«Собрать всех в единую кучку»: Депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Буланов предлагает переселить чиновников ближе к выезду из Нижнего Новгорода

Депутат предложил новые места для сегодняшних обитателей кремля
Юлия ДАНЧЕНКО
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Депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Буланов предлагает переселить чиновников ближе к выезду из Нижнего НовгородаДепутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Буланов предлагает переселить чиновников ближе к выезду из Нижнего НовгородаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Буланов поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о переселении чиновников и депутатов из Нижегородского кремля.

- Это очень хорошая идея, надо прекратить все это столпотворение в центре города. Слишком большая нагрузка на такой маленький пятачок. Все чиновники там все равно не уберутся, и мы все больше и больше метров арендуем под различные министерства. Если сделают мини-городок – будет неплохо. Надо собрать всех чиновников в кучку, чтобы они могли ходить друг к другу пешком, а не на машинах ездить, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» Владимир Буланов. - С этой идеей я обращался еще к Шанцеву. Я предлагал, переселить половину чиновников на Нижегородскую ярмарку. Все равно ярмарка как таковая умерла, и огромные площади помещений пустуют. А когда построили технопарк «Анкудиновка», я предлагал переселить чиновников туда. Это должно быть место на окраине – можно на въезде в Щербинки или на Дубравной. Но такого размаха, как в Москве, где переселяют всех чиновников в Москва-сити, мы не можем себе позволить. Строить огромное здание? Только бы не за областные деньги, а за федеральные – да ради бога. Но я смутно верю, что нашему региону дадут на это деньги.

Освободившиеся здания Владимир Буланов предлагает отдать под детские кружки, чтобы вернуть хотя бы те, что когда-то работали в Доме офицеров. А из здания, где сейчас располагается Законодательное собрание, по мнению Владимира Буланова, выйдет прекрасная комфортабельная гостиница.

Напомним, о переселении чиновников и депутатов из Нижегородского кремля рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе Восточного экономического форума. Кроме того, губернатор отметил, что несколько проектов по использованию зданий на территории кремля уже готовы. Например, Дом Советов, где сейчас размещается мэрия Нижнего Новгорода, может превратиться в площадку для проведения выставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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