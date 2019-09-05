2019-09-05T12:36:23+03:00
Общество

Чиновники и депутаты могут в будущем покинуть территорию нижегородского кремля

Несколько проектов по использованию зданий уже готовы
Юлия ИСАЕВА
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Чиновники и депутаты могут в будущем покинуть территорию нижегородского кремляЧиновники и депутаты могут в будущем покинуть территорию нижегородского кремляФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Чиновники и депутаты, которые сейчас работают в зданиях на территории нижегородского кремля, могут в будущем покинуть свои кабинеты. Правительство рассматривает возможность освобождения крепости от размещения органов исполнительной власти. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает ТАСС.

Глава региона подчеркнул, что несколько проектов по использованию зданий на территории кремля уже готовы. Например, Дом Советов, где сейчас размещается мэрия Нижнего Новгорода, может превратиться в площадку для проведения выставок.

Кстати, с предложением использовать кремль как музейное пространство выступил вице-премьер Виталий Мутко, когда приезжал в Нижний Новгород весной.

Напомним, уже 12 лет на территории кремля ведется строительство Дома правительства. Из-за нехватки средств работы несколько раз замораживались. В прошлом году чиновники заявили, что силы строителей будут брошены на второй блок площадью четыре тысячи квадратных метров. Однако сейчас активных работ на территории нет. Само здание должно обойтись в 1,6 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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