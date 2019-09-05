Градозащитница Анна Давыдова выступила против переселения чиновников из Нижегородского кремля

Заявление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о том, что чиновники и депутаты могут переселиться из Нижегородского кремля, вызвало небывалый ажиотаж. Большинство нижегородцев эту идеи поддержали, но есть и те, кто выступил против. Среди них эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова.

- Сразу возникает вопрос реализации проекта, - объяснила «Комсомольской правде – Нижний Новгород» свою позицию Анна Давыдова. - Это что, всех по разным зданием областным распихают? Если их отправить в разные здания, то время работы аппарата увеличится. Если сейчас мэрия может спокойно пройти на межведомственное совещание в правительство, а правительство в мэрию, то если они будут в разных зданиях, то им придется добираться на машинах. Это сколько транспорта будет крутиться по дорогам?! Если переселить всех на окраину, на Анкудиновку, то там возникает вопрос с транспортом, доступности среды для жителей города, которые хотят попасть на прием. Строить отдельный мини-городок, например, на Комсомольской площади? А где деньги? Уже за два миллиарда потратили на Дом правительства, а его еще достраивать надо.

Кроме того, Анна Давыдова не видит ничего плохого в том, что в кремле располагаются административные здания – это историческая традиция. Административным центром Нижегородский кремль стал еще при Екатерине Великой, и менять, по мнению Анны Давыдовой, сейчас ничего не нужно.

КСТАТИ

В большинстве российских городов, где есть кремль – это территории заповедников, нацеленные на туристов. Административными центрами они являются только в Москве и Нижнем Новгороде.