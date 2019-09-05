2019-09-05T16:25:34+03:00
Общество

Градозащитница Анна Давыдова выступила против переселения чиновников из Нижегородского кремля

На переезд придется потратить слишком много денег
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Градозащитница Анна Давыдова выступила против переселения чиновников из Нижегородского кремляГрадозащитница Анна Давыдова выступила против переселения чиновников из Нижегородского кремляФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

Заявление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о том, что чиновники и депутаты могут переселиться из Нижегородского кремля, вызвало небывалый ажиотаж. Большинство нижегородцев эту идеи поддержали, но есть и те, кто выступил против. Среди них эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова.

- Сразу возникает вопрос реализации проекта, - объяснила «Комсомольской правде – Нижний Новгород» свою позицию Анна Давыдова. - Это что, всех по разным зданием областным распихают? Если их отправить в разные здания, то время работы аппарата увеличится. Если сейчас мэрия может спокойно пройти на межведомственное совещание в правительство, а правительство в мэрию, то если они будут в разных зданиях, то им придется добираться на машинах. Это сколько транспорта будет крутиться по дорогам?! Если переселить всех на окраину, на Анкудиновку, то там возникает вопрос с транспортом, доступности среды для жителей города, которые хотят попасть на прием. Строить отдельный мини-городок, например, на Комсомольской площади? А где деньги? Уже за два миллиарда потратили на Дом правительства, а его еще достраивать надо.

Кроме того, Анна Давыдова не видит ничего плохого в том, что в кремле располагаются административные здания – это историческая традиция. Административным центром Нижегородский кремль стал еще при Екатерине Великой, и менять, по мнению Анны Давыдовой, сейчас ничего не нужно.

КСТАТИ

В большинстве российских городов, где есть кремль – это территории заповедников, нацеленные на туристов. Административными центрами они являются только в Москве и Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Наблюдать за ходом строительства ЖК «Новинки Smart City» можно в режиме онлайн
Улицу Минина перекроют для движения 6 сентября
1500 га леса высадят этой осенью в Нижегородской области
Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с Росконгрессом
Новый детский сад на 240 мест открылся в поселке Новинки
Нижегородцы вложили в финансовую пирамиду более 25 миллионов рублей
10-летний мальчик попал под колеса иномарки, перебегая дорогу на улице Федосеенко
«Это идея 2000 года»: Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Абышев поддержал идею переезда чиновников из Нижегородского кремля
Детский чемпионат по скоростному набору текста на компьютере пройдет в Нижнем Новгороде 9 сентября
Нижегородское «Торпедо» всухую проиграло рижскому «Динамо» 4 сентября
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Госсовета РФ
Выделенная полоса на проспекте Гагарина продолжит работать осенью
Семь новых детских площадок установили в Канавинском районе
«Вышли из общежития и не вернулись»: Двоих 16-летних подростков разыскивают в Балахне
Желтую осевую разметку начали наносить на нижегородских трассах
Товарооборот Нижегородской области с Индией вырос почти в 6,5 раз
«Зеленую волну» светофоров запустили на улице Ванеева
Глеб Никитин: «Нижегородская область намерена подписать соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Китая»