Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов хочет отдать Дом Советов художественному музею

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поддержал идею переселения чиновников и депутатов из Нижегородского кремля.

- Поддерживаю идею создания в Нижегородском кремле общественно-исторического пространства, особенно в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. Ее реализация, безусловно, сложна с точки зрения ресурсов, которые потребуются как на обустройство самой территории, так и на переселение органов исполнительной и законодательной власти, - рассказал Владимир Панов «Комсомольской правде – Нижний Новгород». - Я уже говорил, что Дом Советов, где сейчас располагаются администрация города и городская дума, мог бы стать корпусом государственного художественного музея. Это позволило бы существенно увеличить музею выставочные площади, и нижегородцы смогли бы увидеть хранящиеся в запасниках музея экспонаты.

Напомним, о переселении чиновников и депутатов из Нижегородского кремля рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе Восточного экономического форума. Кроме того, губернатор отметил, что несколько проектов по использованию зданий на территории кремля уже готовы. Например, Дом Советов, где сейчас размещается мэрия Нижнего Новгорода, может превратиться в площадку для проведения выставок.

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