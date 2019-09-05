2019-09-05T15:09:36+03:00
Общество

Преступлениями банды подростков из Нижнего Новгорода заинтересовался Следственный комитет России

Вооруженные битами и травматами школьники этим летом избили нескольких жителей Мещеры [фото, видео]
Валерия ГРОМОВА
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Банды десятилетних школьников в Нижнем Новгороде держали в страхе целый микрорайонБанды десятилетних школьников в Нижнем Новгороде держали в страхе целый микрорайонФото: СОЦСЕТИ
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История о нижегородских школьниках, нападающих на людей с травматами и битами, вышла на федеральный уровень. О малолетних разбойниках узнал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он в срочном порядке потребовал дать объективную правовую оценку всем причастным к нападениям.

- При наличии оснований инициировать передачу материалов из органов внутренних дел в производство следственных органов СК России, - сообщается на официальном сайте ведомства. Также Бастрыкин поручил центральному аппарату следственного комитета взять ход проверки и ее результат на контроль.

Жизнь этих подростков состоит из вписок и алкоголя Фото: СОЦСЕТИ

Жизнь этих подростков состоит из вписок и алкоголяФото: СОЦСЕТИ

Напомним, новости о подростковых бандах, нападающих на жителей Мещеры, прогремели на весь Нижний Новгород в середине июля. Десятки школьников отправили в больницу не одного человека, а свои «подвиги» они снимали на фото и видео и распространяли по соцсетям. Первый инцидент произошел в конце мая, когда компания из пятерых ребят поучаствовала в конфликте с директором магазина. Один из подростков – 16-летний молодой человек - уже получал условный срок за угон автомобиля и несколько раз попадал в полицию в пьяном виде и мелкие хищения.

Школьники постоянно утраивали вписки и выкладывали фото в соцсети Фото: СОЦСЕТИ

Школьники постоянно утраивали вписки и выкладывали фото в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

18 июля рядом с жилым домом этот же парень выстрелил в прохожего из травмата. Вместе с ним там находились еще четверо подростков, трое из которых состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. 23 августа на заседании суда 16-летнего подростка отправили в воспитательную колонию. Остальные отделались штрафами.

Банды десятилетних школьников держат в Нижнем Новгороде держат в страхе целый микрорайон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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