Битва отцов и детей: Банды десятилетних школьников в Нижнем Новгороде держат в страхе целый микрорайон

Настоящая битва отцов и детей началась в Нижнем Новгороде – здесь банды десятилетних школьников держат в страхе целый микрорайон. Вооруженные битами, травматическими пистолетами и камнями – они стали настоящей грозой всей округи.

"Нападают стаей"

- Все началось несколько месяцев назад, - вспоминают местные жители. – Банды подростков начали нападать на взрослых людей. Действуют всегда по одной схеме: сначала подходят к прохожим и начинают докапываться, а потом переходят к рукоприкладству. Их сразу сбегается целая стая – человек 30-50. И всем лет по 10-13. Нападают на всех без разбору – и на девушек, и на стариков. Отбиться от них нет никакой возможности. Мало того, что их много, так им еще и сдачи нормально не сдашь – они же дети.

В результате, как сообщают местные жители, жертвами этих «детей» уже стали несколько человек. Одна девушка лежит в больнице с переломами ребер, другая – с сотрясением мозга. При этом подростки у прохожих ничего не крадут – просто избивают и все. На днях они осмелели до того, что решились напасть на целую группу взрослых мужчин.

- Этот случай произошёл на прошлой неделе. Друзья моего знакомого вчетвером пошли прогуляться, - рассказала «Комсомолке» нижегородка Екатерина Трифонова (имя героини изменено – прим. Ред.). – Вдруг к ним подходят пятеро, и начинают чисто докапываться. Парни смекнули кто это - и началась драка. На каждого по 6-10 человек налетали, постепенно их становилось все больше и больше. Один был с травматическим пистолетом. Он выстрелил в ногу в упор парню, но в этой агонии они бились до конца. В результате, им удалось скрутить двоих. У того который стрелял, отняли и пистолет, и телефон.

Вписки и нападения

Уверенные в своей безнаказанности малолетние бандиты даже создали отдельную группу в социальной сети, где с удовольствием делились видео и фотографиями своих «подвигов»: вот они устроили облаву на очередного прохожего, вот валяются пьяные после угарной вписки. Всего в группе состоит около 200 человек, большей части из них нет и 14 лет. А значит, призвать их к закону большая проблема для сотрудников правоохранительных органов. Да и сами жители в полицию обращаются неохотно.

- В настоящее время у нас есть всего одно обращение от жителей микрорайона «Мещерское озеро», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Оно касается как раз ранения молодого человека в правое бедро из травматического пистолета. Сейчас подозреваемые установлены, однако определить степень их вины достаточно сложно. Известно, что в нападении участвовали пять школьников, но кто конкретно из них стрелял, пока выяснить не удалось. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Жизнь этих подростков состоит из нападений и вписок.Фото: СОЦСЕТИ

Пока в полиции разбирались с этим случаем, в группе "Типичный Нижний" появилось видео очередной стычки детворы со взрослыми. На кадрах видно, как группа школьников налетела на сотрудников магазина и пыталась прорваться внутрь, перемежая свою речь матами и угрожая побоями.

- Я вам сейчас телефон разобью – вы не имеете права нас снимать, - не моргнув глазом, отвечают дети взрослым. – Мы вам своего разрешения не давали. Слышь, телефон убрала, коза *****!

Суд Линча

Для жителей Мещеры это видео стало последней каплей. Уже к вечеру социальные сети наполнились призывами разобраться с малолетней шпаной и воспитать их своими методами. Поначалу казалось, что дальше угроз дело не пойдет, однако к утру в интернете появилось видео, где избитых школьников силой заставляют извиняться

- Я думаю, больше такого беспредела не будет – получили вы за дело, - слышится голос за кадром. – За что ты просишь прощения? За то, что стрелял из травмата в людей. Ты нормально отвечай!

Однако эта показная расправа сразу вызвала большие сомнения у пользователей социальной сети. По голосу слышно, что самому автору видео и другим исполнителям наказания едва ли исполнилось 18 лет.

- Постановка же. По причине общественного резонанса ребята решили подстраховаться. Конспирация же, ну, - уверен Евгений Душков.

- Видео выложено от имени группы, которую они создали для себя, - соглашается Евгений Городецкий. – Наталкивает на мысль про постановку.

Выпивка в этих детских компаниях льется рекой.Фото: СОЦСЕТИ

В то же время другие пользователи вовсю обсуждают вернувшиеся «суды Линча». Причем у них нашлись как сторонники, так и противники.

- В отсутствии законного применения силы всегда появляются суды Линча. Люди не будут терпеть бездействие официальных властей и будут решать сами свои проблемы, - считает Владимир Докин. - Если это не постановка, то реальная ответственность будет за органами надзора за несовершеннолетними и полицией за доведения ситуации до этой точки и простых людей винить не нужно.

- С утра проснулся, зашел новости посмотреть, а тут каменный век, - удивляется Айрат Сыбатов. - Разрешили лук и стрелы, где купить?

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.