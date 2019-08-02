«Детские банды в Нижнем Новгороде существовали и раньше»: Эксперты рассказали, кто может стоять за подростковым бандитизмом на Мещере и как с этим бороться

Детская банда, терроризирующая микрорайон «Мещерское озеро», успела прославиться не только на весь город, но и на всю страну.

Напомним, первые нападения на случайных прохожих были зафиксированы в этой части города еще полтора месяца назад. Тогда группа подростков в возрасте от 10 до 18 лет атаковала магазин и его хозяев. Еще через пару недель они выстрелили в ногу прохожему из травматического пистолета. Именно тогда слухи об этой подростковой банде разнеслись по всему городу. Однако, как уверяют эксперты, детские банды существовали в Нижнем Новгороде и раньше.

- В 1977 году такой детский бандитизм буквально захлестнул Дзержинск, - вспоминает полковник милиции в отставке Сергей Малинин. – Они также собирались толпой и избивали случайных прохожих – в основном, им попадались пьяные мужички. Их они просто использовали в качестве боксерской груши. А вообще от их нападения никто не был застрахован. Бывал случаи, когда они делали самодельные взрывные устройства и бросали их под ноги прохожим. Была ли это банда? Да, была. У них был лидер, и все они действовали по заранее выработанному алгоритму. Каждый участник группы знал, что он должен делать: кто затевает драку, кто пинает прохожих, кто отвлекает внимание.

Тогда чтобы справиться с этой бандой, милиции пришлось организовать целую спецоперацию. Причем задействованы в ней были самые опытные сотрудники уголовного розыска.

- Прежде всего, мы искали главарей этой банды, - рассказывает Сергей Малинин. – Не тех, кто пошел просто «за толпу», а тех, кто реально организовывал все эти беспорядки. Когда они были выявлены, то мы начали собирать про них максимум информации: в чем замешаны, как проявили себя, какие у них есть слабые места. Как правило, у всех таких вожаков есть какая-то слабая точка, которую они скрывают от своих «последователей». Вот по ней-то и надо бить.

Что касается нынешней истории с детскими бандами на Мещере, то связи между ними и пресловутым сообществом АУЕ эксперты не видят – слишком уж мелкая добыча у малолетних бандитов.

Подростковые банды встречались в Нижнем Новгороде и раньше.Фото: СОЦСЕТИ

- Если бы их контролировали «воры в законе», то их основная задача была бы – поступление денег «в кассу», - уверен Сергей Малинин. – Избивать прохожих просто ради забавы – это не интересно криминальным авторитетам. Они бы уж скорее начали давить на блатную романтику и учить своих подопечных, как отнимать деньги, чтобы потом сдавать в «общак». Здесь же идут открытые разбои и грабежи. Любой взрослый вор понимает, что как только этих малолеток поймают, они сразу его сдадут. А что это значит? То, что ему вменят статью, по которой ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Поэтому я считаю, что вероятнее всего это самоорганизованная группа.

КОМПЕТЕНТНО

Михаил Виноградов, психиатр-криминалист, доктор медицинских наук:

- Вообще в нашем обществе существует культ криминала. Сегодня мы имеем интернет и телевидение, переполненные криминальными фильмами, насилием. Все дети имеют к этому доступ, не выходя из дома. Он видят то, что делается на экране и старательно это копируют. В результате, формируется мода на криминал. В целом у нас в стране существует довольно большая проблема с молодежью. Подростки, которые не имеют возможности выразиться через искусство, спорт или другие сферы деятельности, самоутверждаются через насилие. Как правило, они и оказываются в поле зрения бандитских группировок. Будучи заинтересованы в появлении новых бойцов для своих банд, они могут создавать спортивные клубы или специальные сообщества, куда и вовлекают молодежь. Что мы имеем в итоге? Ребенок занимается боксом – это хорошо, ребенок ходит на стрельбу – тоже неплохо. Однако если все это будет направлено в криминальное русло, то бандитские группы будут пополняться.

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