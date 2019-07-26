«Они сбиваются в стаи и нападают»: Жители Мещеры вышли на улицу, чтобы ответить «на стрелку» детских банд

Вот уже несколько дней в Нижнем Новгороде только и разговоров, что о детских бандах, взявших в оборот всю Мещеру.

Напомним, подростки в возрасте от 10 до 13 лет устроили настоящий террор местным жителям. Вооруженные битами, камнями и травматом они нападают на случайных прохожих и избивают их. За последний месяц нападениям подверглись уже несколько человек. Последней каплей стало ранение молодого человека из травматического пистолета. Пораженные жестокостью детей взрослые решили не дожидаться помощи полиции, а воспитать их своими методами. В результате, в интернет попало видео, которое тут же окрестили судом Линча – на нем видно, как избитые подростки извиняются за свое поведение. В долгу дети не остались и…забили «стрелку» жителям Мещеры – на бульваре возле одного из торговых центров в семь вечера 25 июля. «Комсомолка» выяснила, что из этого вышло, отправившись туда в назначенное время.

Ожидание "стрелки"

Стекаться на бульвар народ начал задолго до семи вечера. Первыми на «стрелку» прибыли самые крутые пацаны района – в прошлом такая же шпана, но в отличие от нынешних малолеток, живущая «по понятиям». Разбившись на группы по 5-6 человек, здоровенные качки толпились рядом с торговым центром. Другие их товарищи предпочитали дожидаться начала схода в машинах.

- Стопари, братва – на районе мусора, - раздавалось на всю улицу из набитых парнями иномарок.

Первыми на «стрелку» прибыли самые крутые пацаны района.Фото: Леся ЛИГОЦКАЯ

Благодарные слушатели тоже были неподалеку – полицейская ГАЗель подъехала к парковке задолго до начала встречи. Правда, никто из ее обитателей первое время из машины не высовывался. Томительное ожидание обещанной «стрелки» буквально висело в воздухе: случайные прохожие, тихонько озираясь, старались побыстрее проскочить мимо, из торгового центра то и дело бегали покурить любопытные продавцы. Понемногу к бульвару начала подходить публика попроще: студенты, работяги, обычные местные мужички. Наконец, часы показали семь вечера.

- Да не придут они, - перешептывались между собой собравшиеся жители. – Кто бы в такой обстановке сюда сунулся? Только поглядите, сколько тут полиции!

Людей в погонах действительно было немало. Вскоре подъехала еще одна машина, из которой высыпали вооруженные дубинками патрульные. Рассредоточившись по площади, они стали прогуливаться среди собравшихся местных жителей. Тут же стояли несколько мужчин, одетых по гражданке, но внимательный настороженный взгляд и солидная выправка выдавала в них все тех же сотрудников полиции, только чином постарше. Накалившаяся атмосфера начала остывать: музыка стала тише, качков меньше, подъезды к торговому центру свободнее.

"Они просто насмотрелись фильмов"

Вскоре подоспели и несколько журналистов. Увидев камеры, мужчины напряглись и стали отворачиваться – никто из них явно не был настроен общаться. Выбираю группу самых мирных с виду парней.

Полицейские прогуливались по двое среди собравшихся людей.Фото: Леся ЛИГОЦКАЯ

- А вы зачем здесь сегодня собрались? Чтобы разобраться с этими подростками? – включаю я полную идиотку.

- Какие подростки? Мы здесь просто решили в футбол поиграть, - сразу идут в отказ ребята. – А вы из МВД?

Минут десять шуток и взаимных препирательств – и я прохожу идентификацию «свой-чужой», после которой парни понемногу начинают рассказывать о реальной жизни на Мещере.

- Они просто сбиваются в стаи и нападают, - рассказывает студент Дмитрий А. – Все началось месяца полтора назад. К счастью, из моих родных никто не пострадал. Но у знакомых близкие пострадали: кто в больнице лежит, кто ранение в ногу словил. Всего, по нашим расчетам, травмы получили четыре человека. Я и сам видел эту банду подростков – их примерно человек двадцать-тридцать. Среди них есть как местные, мещерские, так и ребята с Гордеевки, с Автозавода, с Сормова.

Вскоре подъехала вторая машина полиции.Фото: Леся ЛИГОЦКАЯ

- А они как-то связаны с пресловутым АУЕ?

- Да никак они не связаны. Просто обычная шпана, насмотрелись фильмов и решили сколотить банду. Среди них даже девчонки есть – такие же, как они. Возраст там разный – кому-то десять лет, кому-то шестнадцать.

- А у них есть какой-то взрослый куратор?

- Нет, они всегда одни ходят. У них есть три точки сбора: одна – возле дома № 17 по улице Есенина, другая – за 55-ой школой, а третья – за торговым центром. Они даже штаб себе устроили – шалаш какой-то сколотили. У них его уже несколько раз разрушали.

Пока ребята мне рассказывают про детские банды, к сходу подтягиваются люди постарше. Большинство узнали об этих бесчинствах из социальных сетей.

- Мы просто пришли посмотреть, что здесь происходит, - признается 42-летняя Елена Викторова. – Раз полиция не реагирует на этот беспредел, хорошо хоть молодежь взялась за это шакалье – детьми я их не назову. Поэтому я горжусь этими ребятами, которые здесь сегодня собрались.

Правда, сколько ни ждали жители Мещеры, на забитую ими же «стрелку» никто из подростков не пришел. Проболтавшись на бульваре около часа, молодые люди начали понемногу расходиться. Под конец мероприятие превратилось просто в вечернюю прогулку с участием полицейских. По подсчетам самих участников, всего их собралось на сход около сотни.

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