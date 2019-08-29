Участника банды школьников, нападающей на людей в Нижнем Новгороде, отправили в колонию

Истории о подростковых бандах, нападающих на жителей Мещеры с травматами и битами, прогремели на весь Нижний Новгород в середине июля. Десятки школьников отправили в больницу не одного человека, а свои «подвиги» они снимали на фото и видео и распространяли по соцсетям.

После того, как в дело вмешались правоохранительные органы, нападения прекратились. Спустя месяц в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области «Комсомолке» рассказали, что один из подростков отправлен судом в колонию, еще нескольких оштрафовали.

Жизнь этих подростков состоит из нападений и алкоголяФото: СОЦСЕТИ

«Условка» и угон машин

Первый инцидент с участием банды малолеток произошел в конце мая на улице Есенина. Компания из пятерых ребят – троих парней 16, 17 и 19 лет и двух 14-летних девочек – зашла в магазин. Между ними и хозяином торговой точки произошел конфликт, в ходе которого совершеннолетний парень несколько раз ударил мужчину. Уголовное дело не возбудили, потому что потерпевший отказался от прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Но с родителями были проведены профилактические беседы. Правоохранители выяснили, что 16-летний парень, участвовавший в конфликте, уже полгода состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Он уже получал условный срок за угон автомобиля и несколько раз попадал в полицию в пьяном виде и мелкие хищения. За все его поступки отдувалась мать – ей выписывали штрафы.

Подростки постоянно утраивали вписки и выкладывали фото в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

Пулевое ранение и суд

Однако на путь исправления молодой человек встать не пожелал, и продолжал нарушать законы. Последней каплей стал инцидент, произошедший 18 июля рядом с жилым домом на Мещерском бульваре. 16-летний нижегородец из травмата выстрелил в мужчину. Медики сделали пострадавшему перевязку, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Вместе с парнем там находились еще четверо подростков, трое из которых также состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Травматический пистолет, из которого стрелял молодой человек, было украдено у местного жителя еще год назад. Возбуждено уголовное дело.

23 августа на заседании суда 16-летнему подростку отменили условный срок и отправили в воспитательную колонию для отбывания наказания.

А что с остальными?

Так как большинству участников нападений нет 14 лет, их нельзя привлекать к административной ответственности. Но за грехи многих из них до сих пор страдают родители. Некоторым из них выписали штрафы от 400 до 2000 рублей, а кому-то даже несколько.

Что касается инцидента с выстрелом, то пока еще проводится проверка. Родители участников будут отвечать в соответствии КоАП.

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