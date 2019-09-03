Суд вынес приговор директору жилорганизации, виновному в падении ледяной глыбы на коляску с новорожденной девочкой

В Нижнем Новгороде осудили директора жилищной организации, который не очистил крышу жилого дома на проспекте Ленина от снега и наледи, в результате чего пострадала новорожденная девочка.

Напомним, 15 марта нижегородка гуляла со своими детьми рядом с подъездом в то время, когда с крыши сорвалась сосулька и упала прямо на коляску, в которой лежала крохотная малышка. На тот момент ей был всего месяц. Девочку доставили в реанимацию. Кроме того, ранения получил ее трехлетний брат, который гулял вместе с мамой.

После этого следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего руководителя управляющей компании, оказывающей услуги по уборке ледяного образования и снега с крыши данного дома. Расследование проводилось по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» УК РФ.

Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ему запретили работать в сфере обслуживания домов также на два с половиной года.

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