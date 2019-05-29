2019-05-29T09:54:06+03:00
Происшествия

Уголовное дело по факту падения ледяной глыбы на коляску с новорожденной девочкой дошло до суда

Теперь руководителю управляющей компании грозит до шести лет тюрьмы
Юлия ИСАЕВА
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Дело по факту падения льдины на коляску с новорожденной девочкой дошло до судаДело по факту падения льдины на коляску с новорожденной девочкой дошло до судаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уголовное дело, которое было возбуждено по факту падения льдины на коляску с новорожденной девочкой, направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Нижнего Новгорода.

Напомним, трагедия случилась 15 марта 2019 года. Местная жительница гуляла со своими детьми рядом с жилым домом на проспекте Ленина, в то время, как с крыши сорвалась сосулька и упала прямо на коляску, в которой лежала крохотная малышка. На тот момент ей был всего месяц. Девочку доставили в реанимацию. Кроме того, ранения получил ее трехлетний брат, который гулял вместе с мамой.

После этого следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего руководителя управляющей компании, оказывающей услуги по уборке ледяного образования и снега с крыши данного дома. Он проходит по статье «

Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» УК РФ.

Максимальное наказание по данной статье - до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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