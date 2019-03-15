Ледяная глыба рухнула на коляску с новорожденной девочкой в Нижнем Новгороде

Уже несколько нижегородцев за последний месяц пострадали от ледяных глыб, которые падают с крыш. Сегодня, 15 марта, в Нижнем Новгороде произошел еще один шокирующий случай. На этот раз пострадали новорожденная девочка и ее трехлетний брат.

Нижегородка гуляла со своими детьми рядом с жилым домом на проспекте Ленина, в то время, как с крыши сорвалась сосулька и упала прямо на коляску, в которой лежала крохотная малышка. Ей всего месяц. Мать не пострадала, а вот находящийся рядом с ней трехлетний сын тоже получил травмы.

Сейчас девочка находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. На месте происшествия работают правоохранители.

- В ходе расследования уголовного дела действиям должностных лиц из числа руководителей управляющей компании, оказывающей услуги по уборке ледяного образования и снега с крыши данного дома, будет дана юридическая оценка, - сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глыба льда упала на девушку в Нижегородской области

Она находится в больнице в тяжелом состоянии [подробности]

Трехметровая ледяная глыба рухнула на крыльцо многоэтажки в Нижнем Новгороде

Теперь жители боятся выходить на улицу [подробности]

Упавшая с крыши дома ледяная глыба пробила голову жительнице Нижнего Новгорода

Женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой [подробности]