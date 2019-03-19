Нижегородские врачи рассказали о состоянии новорожденной девочки, на которую упала глыба льда

В минувшую пятницу, 15 марта 2019 года, на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде произошел шокирующий случай. С крыши одного из жилых домов сорвалась огромная льдина и упала на коляску, в которой лежала новорожденная девочка.

Уже четвертые сутки малышка находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как очень тяжелое.

- Ее состояние с момента поступления в больницу и по настоящее время остается очень тяжелым, стабильным, без отрицательной динамики, - рассказали «Комсомольской правде» в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, в тот день, 15 марта, жительница Нижнего Новгорода гуляла со своими детьми рядом с жилым домом в то время, как с крыши сорвалась сосулька и упала прямо на коляску, в которой лежала крохотная малышка. Ей всего месяц. Мать не пострадала, а вот находящийся рядом с ней трехлетний сын тоже получил травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

Также после случившегося губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил министру здравоохранения региона Антону Шаклунову держать эту ситуацию на контроле. Глава региона считает, что виновные должны понести наказание по всей строгости закона.