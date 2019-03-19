Глеб Никитин: «Необходимо, чтобы виновные в трагедии на проспекте Ленина, понесли наказание по всей строгости закона»

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-19T09:53:38+03:00

Там 15 марта ледяная глыба рухнула на коляску с новорожденным ребенком

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел совещание правительства. Главной темой для обсуждения стало содержание кровель жилых домов. Поводом послужил трагический случай, произошедший на проспекте Ленина 15 марта.

Напомним, там ледяная глыба сорвалась с крыши жилого дома и рухнула на коляску с новорожденной девочкой. Также пострадал ее трехлетний брат.

По словам Глеба Никитина, виновные должны понести наказание по всей строгости закона.

- Прошу, чтобы руководство прокуратуры региона взяло на особый контроль расследование происшествия на проспекте Ленина, - заявил он. По данному факту сейчас проводится расследование, возбуждено уголовно дело.

В ходе совещания руководитель государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул доложил, что за последние два месяца к ним поступили 1200 жалоб от нижегородцев. А сотруднитки ДУКа Ленинского района уже восемь раз были привлечены к административной ответственности.

- Поручаю Владимиру Панову провести тщательный анализ и принять все меры, чтобы подобные ситуации не повторялись. Хочу акцентрировать - контроль и надзор осуществляются выборочно, а текущая работа муниципалитетами должна вестись постоянно, - объявил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU