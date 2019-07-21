«Камасутра на улице»: парочка прилюдно занялась сексом в Дзержинске

Нижегородская область снова оказалась в центре секс-скандала – очередная парочка прилюдно занялась сексом прямо на улице Дзержинска. Видео происшествия появилось в группе «Подслушано Дзержинск» в социальной сети «ВКонтакте». Из морально-этических соображений мы решили не публиковать его. Однако сюжет все же перескажем.

Итак, время действия – ночь, место действия – лавочка возле ночного клуба «Восток – Запад». На лавочке, откинувшись на спинку, лежит девушка. Молодой человек спускает с нее джинсы, закидывает ее ноги к себе на плечи и совершает характерные движения.

Подписчики сообщества практически единогласно осудили чересчур раскованную парочку. Но досталось и анонимному оператору – по мнению большинства, с его стороны тоже было верхом неприличия снимать происходящее на телефон, да еще и выкладывать в интернет.

Напомним, это уже не первый подобный случай в нашем регионе. 14 февраля 2018 года пассажиры метро в Нижнем Новгороде стали свидетелями полового акта между парнем и девушкой. Чувства накрыли молодых людей на станции метро «Чкаловская» настолько, что они даже не обратили внимание на присутствующих рядом людей. В результате обоих оштрафовали по статье «Хулиганство» - каждому пришлось заплатить по 25 тысяч рублей.

А в октябре 2017 года на Дне первокурсника будущая учительница занялась сексом с будущим полицейским на танцполе у барной стойки на глазах десятков посетителей заведения. На следующий день они оба проснулись знаменитым: видео облетело весь Интернет. Однако их не стали привлекать к ответственности из-за отсутствия оснований.

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