Бесплатные билеты на «Горький fest» начали выдавать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начали выдавать бесплатные билеты на киносеансы в рамках фестиваля нового российского кино «Горький fest», который пройдет с 19 по 25 июля. Об этом заявил директор департамента культуры Роман Беагон, сообщает пресс-служба администрации.

Так, получить билеты можно в пяти кинотеатрах: «Орленок», «Смена», «Буревестник», «Рекорд» и «Зарница». Кроме того, приобрести их можно и самостоятельно на сайте Ticketland.ru за один рубль. Такая система введена в связи с тем, что в прошлом году нижегородцам не хватало мест в кино. После договора с Ticketland.ru владелец билета закрепит за собой место. А вот показы на Нижневолжской набережной можно посещать без билета.

Единственным платным мероприятием в рамках «Горький fest» станет шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ актера Александра Петрова (16+). Спектакль можно будет увидеть на стадионе «Нижний Новгород» 21 июля.

Напомним, открытие фестиваля (18+) для узкого круга лиц состоится в Нижегородском театре драмы на Большой Покровской улице. Дефиле знаменитостей по красной ковровой дорожке намечено на 18.00 19 июля. А уже в 20.30 большая церемония открытия для всего города пройдет на Нижневолжской набережной, где развернется кинотеатр под открытым небом.

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