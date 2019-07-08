Бесплатные билеты на «Горький fest 2019» начнут раздавать с 15 июля

Фестиваль откроют дважды

Открытие фестиваля «Горький fest» (18+) для узкого круга лиц состоится в Нижегородском театре драмы на Большой Покровской улице. Дефиле знаменитостей по красной ковровой дорожке намечено на 18.00 19 июля. А уже в 20.30 большая церемония открытия для всего города пройдет на Нижневолжской набережной, где развернется кинотеатр под открытым небом. Зрителей ждут концерт-сюрприз и встреча с артистами, которые до этого пройдут по красной дорожке у театра драмы.

По словам мэра Владимира Панова, как и в 2018 году, для показов конкурсной программы будут задействованы четыре муниципальных кинотеатра: «Орленок», «Буревестник», «Смена» и «Рекорд». Вход туда будет свободным.

- Бесплатные билеты можно будет получить с 15 июля в кассах всех четырех кинотеатров. Также получить билеты можно во всех офисах МТС - компании-партнера фестиваля. Кроме того, есть возможность приобрести билеты в режиме онлайн на сайте Ticketland.ru. Там регистрация платная - один рубль, - рассказал Панов на брифинге 8 июля.

Кстати, в рамках фестиваля нижегородцам покажут две картины, которые вообще нигде не демонстрировались: «Зима» Сергея Черникова и «Болевой порог» Андрея Симонова, и еще ряд картин, которые либо уже получили призы на каких-то фестивалях, либо совершенно нигде не были показаны. Это будут как полнометражные фильмы, так и короткометражки с веб-сериалами. С полной программой можно ознакомиться здесь.

Концерт Куценко и выставка Дужникова

Организаторы уверяют, что на третий кинофестиваль «Горький fest» приедет в два раза больше звезд отечественного кино. Известно, что в один из дней прибудет актриса Ирина Пегова, также своим присутствием почтят Антон Богданов («Реальные пацаны»), Александр Петров («Полицейский с Рублевки»), Гоша Куценко (выступит с концертом), Владимир Капустин, Светлана Камынина («Интерны»), Наталья Лесниковская, Ольга Ломоносова, Павел Сафонов, Наталья Кудряшова, Анна Цуканова-Котт, Игорь Жижикин, Лукерья Ильяшенко («Сладкая жизнь») и Станислав Дужников («Воронины»). Последний, к слову, не просто приедет пообщаться с поклонниками и поучаствовать в мероприятиях фестиваля, но и представить собственную фотовыставку.

- Станислав необычный фотограф, который снимает актеров в неформальной обстановке репетиционной, когда они не видят, что он снимает. И он делает необычные снимки. Стас, которого очень ждут в Нижнем Новгороде, привезет свои работы, - рассказала продюсер кинофестиваля, гендиректор продюсерского центра «Люксар» Оксана Михеева.

Киноконкурс от Бондарчука

Помимо развлекательной части нижегородцев и гостей ждет деловая программа фестиваля. Она, по словам Михеевой, сделала семимильный шаг.

- В этом году мы делаем всероссийский питчинг дебютантов, который, надеемся, привлечет большое количество нижегородцев, - пояснила Михеева. - Прием заявок уже стартовал. Цель питчинга - найти интересные дебютные проекты. Лучший по итогам мероприятия получит грант от Молодежного союза кинематографистов России в размере 500 тысяч рублей.

Вдобавок ко всему в рамках летнего кинофестиваля будет проходить региональный конкурс на бюджетные и внебюджетные места в школе кино и телевидения «Индустрия» Федора Бондарчука.

- Нижний Новгород станет первым регионом, где будет запущен такой конкурс. Для нас это большая честь и радость. Конкурс продлится неделю, а к концу фестиваля будут определены победители, - уточнила продюсер кинофестиваля.

«Полицейский с Рублевки» возьмет стадион

Центральным событием фестиваля 2019 года станет спектакль актера театра и кино Александр Петрова «#Зановородиться» (16+), который состоится на стадионе «Нижний Новгород» 21 июля в 20.00. Продажа билетов по вменяемым ценам (500 - 2000 рублей) началась еще в июне, однако пока зрители не торопятся их приобрести. Организаторы это видят, но не отчаиваются.

- Не представляете, какого колоссального труда стоит привезти Александра Петрова на один день в Нижний Новгород. Он сейчас очень востребован. Заявленная ценовая категория билетов мегадоступна для региона, поэтому нам немножко грустно. Но мы надеемся, что люди пока в ожидании, а потом раз и начнут покупать билеты, - отметила Оксана Михеева.

Напомним, артист уже зазывал нижегородцев на свое шоу, которое зрители смогут увидеть в предпоследний раз.

- Мне кажется, что впервые в России на стадионе играется спектакль, драматическое шоу. Я не знаю, какая энергия будет, но мне кажется, будет очень круто! Давайте сделаем это вместе, - сказал актер в своем видеообращении.

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