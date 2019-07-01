Названы площадки проведения фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде

На III Фестивале нового российского кино «Горький fest» (12+), который пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля 2019 года, будут задействованы 12 площадок. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Так, одной из главных площадок станет летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной. Участие в показах также примут несколько кинотеатров, арт-пространствоа, концертный зал и, конечно же, стадион.

Мы публикуем полный список адресов:

- Нижегородский государственный театр драмы имени Горького: Нижний Новгород, улица Большая Покровская, 13

- кинотеатр «Орленок»: улица Большая Покровская, 39, лит. А

- кинотеатр « Смена»: улица Гордеевская, 80а

- кинотеатр «Буревестник»: улица Коминтерна, 244

- кинотеатр «Зарница»: проспект Гагарина, 114

- кинотеатр «Рекорд»: улица Пискунова, 11/7

- летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной (напротив бывшей фабрики «Маяк»)

- концертный зал «Кинофактура»: улица Варварская, 32

- галерея «Futuro»: удица Рождественская, 6

- арт-пространство в бывшей фабрике «Маяк»: Нижневолжская набережная, 11

- стадион «Нижний Новгород»: улица Должанская, 2а, к.1

- Отель «Sheraton»: Театральная площадь, 1

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