Названы площадки проведения фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде
На III Фестивале нового российского кино «Горький fest» (12+), который пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля 2019 года, будут задействованы 12 площадок. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Так, одной из главных площадок станет летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной. Участие в показах также примут несколько кинотеатров, арт-пространствоа, концертный зал и, конечно же, стадион.
Мы публикуем полный список адресов:
- Нижегородский государственный театр драмы имени Горького: Нижний Новгород, улица Большая Покровская, 13
- кинотеатр «Орленок»: улица Большая Покровская, 39, лит. А
- кинотеатр « Смена»: улица Гордеевская, 80а
- кинотеатр «Буревестник»: улица Коминтерна, 244
- кинотеатр «Зарница»: проспект Гагарина, 114
- кинотеатр «Рекорд»: улица Пискунова, 11/7
- летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной (напротив бывшей фабрики «Маяк»)
- концертный зал «Кинофактура»: улица Варварская, 32
- галерея «Futuro»: удица Рождественская, 6
- арт-пространство в бывшей фабрике «Маяк»: Нижневолжская набережная, 11
- стадион «Нижний Новгород»: улица Должанская, 2а, к.1
- Отель «Sheraton»: Театральная площадь, 1
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