Актер Александр Петров выступит на нижегородском стадионе в рамках фестиваля «Горький fest»

Организаторы рассказали подробности проведения Фестиваля нового российского кино «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля уже в третий раз.

В этом году гостей ждет много интересного: конкурс новинок российского кино, панорама лучших российских и зарубежных картин, мастер-классы, творческие встречи, театральные постановки, концерты, литературные вечера, кампусы, образовательная и деловая программы, специальные события, круглые столы, дискуссионные клубы, благотворительные акции, выставки, экскурсии.

А одним из центральных событий «Горький fest» станет самое масштабное шоу актера Александра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ на стадионе «Нижний Новгород», построенном к чемпионату мира по футболу.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что фестиваль постепенно выходит на федеральный и даже международный уровень.

- При этом много внимания будет уделяться и совсем небольшим, камерным площадкам для того, чтобы каждый смог найти себя в этом событии, - цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

По словам автора проекта и продюсера «Горький fest», кинорежиссёра Оксаны Михеевой, в 2019 году нижегородцев ждут приятные сюрпризы.

- Они удовлетворят вкусы как профессионалов киноиндустрии, так и зрительского круга, - пообещала она.

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