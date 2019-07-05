Фестиваль нового российского кино «Горький fest» - 2019: Программа, даты и площадки проведения

Уже через две недели в Нижнем Новгороде начнется третий фестиваль нового российского кино «Горький fest». Организаторы уже опубликовали программу мероприятий, что дает нижегородцам возможность заранее спланировать свою неделю и не пропустить главное культурное событие года!

На 12 площадках «Горький fest», который пройдет с 19 по 25 июля, покажут более 50 фильмов от известных и начинающих режиссеров. Фильмом-открытием станет «Выше неба» (режиссер Оксана Карас), а закроет фестиваль документальный фильм «Оперение» от благотворительного фонда Константина Хабенского.

В конкурсную программу «Встряска» попали восемь полнометражных фильмов: «Амбивалентность», Антона Бильжо, «Болевой порог» Андрея Симонова, «Вера» Александра Нерадовского, «Замыкание» Татьяны Эверстовой, «Зима» Сергея Черникова, «Катя и Стефания. Портрет в интерьере» Михаила Горобчука, «Троица» Яна Гэ и «Я не плачу» Александра Андронова.

Из короткометражек будут представлены: «Арбатство» Дмитрия Григорьева, «Атмосфера» Елены Шабалиной, «Белым по черному» Антона Мамыкина, «Гекко» Никиты Лойка, «Ида-Вирумма» Анны Ященковой, «Кальмар» Лидии Кондратюк, «Лапа» Лизы Шуруповой, «Мама» Владимира Котт, «Мирная жизнь» Ивана Твердовского, «Мичуйе» Анастасиии Борисовой и Владимира Мункуева, «Ничего личного» Евгения Милых, «Опыт #4» Константина Райха, «Папа» Алены Стырикович, «Префект» Олега Коронного, «Прощайте, Афины» Адели Шайхуловой, «Прощай, Амстердам» Натальи Шинелевой, «Прятки» Анастасии Остапенко, «Путешествие» Арины Салахутдиновой, «Рекрут» Игоря Цоя, «Романтик» Константина Тупицына, веб-сериал «Типа кино» Алены Михайловой, «Третья дверь слева» Никиты Грушина и Нины Воловой, «Чертово колесо» Романа Батаева, «Холодная комната» Анастасии Клюевой, «Letsplay» Владимира Головнева, «UNSEEN/НЕВИДАННОЕ» Андрея Огородникова и «Застолье» Ивана Меркутова.

Вне конкурса нижегородцы смогут увидеть фильмы: «Бык», «Варавва», «Гофманиада», «Громкая связь», «Любовницы», «Миллиард», «Последнее испытание», «Трезвый водитель», «Т-34», «Человек, который удивил всех», «Юморист», «Я не такой! Я не такая», «2-АССА-2», «72 метра», «BEEF: Русский ХИП-ХОП».

Кроме того, в Нижнем Новгороде пройдет открытый показ студентов школы «Индустрия» и Q&A со зрителями, программа киностудии «Союзмультфильм», а нимационная программа к юбилею студии «Мельница», всероссийский питчинг дебютантов и концерт Гоши Куценко.

И, конечно же, одним из центральных событий III Фестиваля нового российского кино «Горький fest» станет самое масштабное шоу актера театра и кино Александра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Оно пройдет 21 июля на стадионе «Нижний Новгород».

КОНКРЕТНО

В этом году «Горький fest» пройдет на 12 площадках. Ими стали: Нижегородский государственный театр драмы имени Горького, кинотеатры «Орленок», « Смена», «Буревестник», «Зарница», «Рекорд», летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной, концертный зал «Кинофактура», галерея «Futuro», арт-пространство в бывшей фабрике «Маяк», стадион «Нижний Новгород» и отель «Sheraton».

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