В Нижнем Новгороде продлена работа семи маршрутов

Транспортная система Нижнего Новгорода переживает сейчас не лучшие времена: маршруты отменяются, горожане негодуют. С 1 июля 2019 года нижегородцев ждала новая волна отмены. Пассажиры могли лишиться сразу семи маршрутов: Т-37, Т-46, Т-47, Т-76, Т-78, Т-83 и Т-98. Но накануне стало известно, что все они останутся на месте до конца года.

Как рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» председатель постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи Станислав Прокопович, при оптимизации маршрутной сети предпочтение отдается сохранению маршрутов с более комфортабельным низкопольным подвижным составом большого класса, возможностью льготного проезда и тарифным меню, утвержденным администрацией города.

- В связи с проработкой вопроса о приобретении 200 низкопольных автобусов для МП «Нижегородпассажиравтотранс» работа компаний, обслуживающих пассажирские перевозки по маршрутам Т-37, 46, 47, 76, 78, 83 и 98, продлена до конца этого года. Соответствующие изменения внесены в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2017 № 5759 «Об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок…», - рассказали «Комсомолке» в департаменте транспорта Нижнего Новгорода.

Дело в том, что эти автобусы должны были заменить исчезнувшие маршрутки. Но пока их нет. А у МП «Нижегородпассажиравтотранса» не хватает машин даже на то, чтобы полноценно заменить маршрутки, которые были отменены 1 января 2019 года. На каждой встрече мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями нижегородцы обязательно поднимают эту тему. Горожане возмущаются, что передвигаться на общественном транспорте стало намного сложнее. В результате в администрации Нижнего Новгорода решили не форсировать события.

- Отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом, в том числе автобусных маршрутов Т-37, Т-46, Т-47, Т-76, Т-78, Т-83, Т-98 произойдет не ранее, чем будет подготовлена альтернатива в виде муниципального маршрута с регулируемыми тарифами и предоставлением льгот по оплате проезда, - объяснил Станислав Прокопович.

Многие нижегородцы сомневаются, что новые автобусы справятся с пассажиропотоком, однако эксперты настроены весьма оптимистично.

- Новые маршруты, такие как А-58, А-20, А-9, думаю, на все сто процентов смогут заменить старые коммерческие маршруты, - уверен транспортный обозреватель Александр Седов. – Во время публичных слушаний, которые проходили в прошлом году, пассажиры высказывали свои пожеланий. Все они были учтены при формировании новых маршрутов. Например, вместо отменяемой 37-й маршрутки будет ходить автобус №58, который берет на себя не только 37 маршрут, но также частично заменяет другие отменяемые маршруты и разгружает те, что остаются. Например, маршрут № 87. Вместо автобусов малой вместимости у нас появятся автобусы большой вместимости — это разве плохо? К тому же тариф на муниципальном транспорте ниже и есть возможность бесплатных пересадок по повременному проездному билеты. Как и все новое, новая транспортная реформа страшит. Но в данном случае замена вполне адекватная. Кроме того, по словам Александра Седова, в будущем автобусы будут закупаться регулярно, что позволит избежать критической ситуации, которая сложилась сегодня с нехваткой подвижного состава. - В июне прошел Петербургский международный экономический форум. Там было заключено соглашение между правительством Нижегородской области, которую представлял губернатор Глеб Никитин, и государственной корпорации ВЭБ.РФ. Соглашение предусматривает закупку автобусов и трамваев - как плановую системную закупку. Форматы могут быть разные: например лизинг или концессия. Нижегородцам осталось лишь дождаться новых автобусов.

ЧЕМ ЗАМЕНЯТ ОТМЕНЕННЫЕ МАРШРУТЫ

Оставленные маршрутки – это временная мера. И в будущем они все равно исчезнут с нижегородских дорог. Заменить их должны социальные автобусы. Вместо Т-76 можно будет добраться на А-12, который после Стрелковой будет идти через Новые Пески и Планировочную в Дубравную. Маршрутку Т-46 заменят на А-20, который будет ходить от аэропорта до Верхних Печер через Лескова, проспект Ленина, Окский съезд, а также по улицам Белинского, Ванеева и Бринского. Т-37 предполагается заменить на А-58, вместо Т-83 будет курсировать А-83, а пассажиры Т-47 смогут добираться на А-80 и Т-93.

ВАЖНО!

С 1 июля 2019 года выросла стоимость проезда сразу на шести маршрутках Нижнего Новгорода Т-55,Т-74, Т-82, Т-91, - Т-93 и Т-94 частного перевозчика ООО «Автолигатранс-НН». Теперь билет стоит 30 рублей вне зависимости от способа оплаты.

КСТАТИ

С 1 января 2019 года в Нижнем Новгороде отменены семь коммерческих маршрутов. Перестали ходить Т-3 (Щербинки – улица Долгополова), Т-20 (Улица Дубравная – микрорайон Седьмое небо), Т-60 (Улица Усилова – Южное шоссе), Т-85 (Микрорайон Соцгород-2 – улица Усилова), Т-90 (ЗКПД4 – микрорайон Кузнечиха-2), Т-113 (улица Пермякова – микрорайон Бурнаковский) и Т-138 (микрорайон Соцгород 2 – микрорайон Седьмое небо).

Компенсировать их отсутствие администрация Нижнего Новгорода пыталась, увеличив количество автобусов на маршруте №66 до 20 единиц, а также сократив интервал между автобусами в часы пик. Автобусы должны были ходить каждые семь-восемь минут.

Для тех, кто пользовался маршрутами Т-113 и Т-138, мэрия предлагала следующие варианты проезда: из микрорайонов Соцгород и Северный до Мещерского озера можно добраться на автобусах №15, 64, 65, 73, 85 с пересадкой на станции метро «Пролетарская». А из микрорайона Бурнаковский до проспекта Ленина и Автозаводского района можно доехать на автобусе №92 (без льготного проезда) с пересадкой на метрополитен на станции метро «Бурнаковская». Жители микрорайонов Мещерского озера могут без пересадок добраться до проспекта Ленина на автобусе № 66, в направлении Автозаводского района – на автобусе № 69.

ВЫДЕЛЕННАЯ ПОЛОСА

Начиная с 1 июня 2019 года, на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде начала действовать первая выделенная полоса для общественного транспорта. Пролететь на автобусе и троллейбусе мимо автомобильных пробок теперь можно на отрезке от микрорайона «Щербинки-1» (перекресток с улицей Тропинина) до остановки «Нител».

ПОБЕДА МАРШРУТОК В СУДЕ

Маршрутки Т-113 и Т-138, которые были отменены 1 января 2019 года, могут вновь появиться на нижегородских дорогах. Владелец этих маршрутов ООО «РамКад» выиграл суд у городской администрации. Арбитражный суд Нижегородской области признал незаконным действия мэрии и обязал администрацию выдать свидетельства на осуществление пассажирских перевозок сроком на пять лет. Нижегородская мэрия собирается оспорить решение суда.