2019-06-22T12:15:59+03:00
Общество

Администрация Нижнего Новгорода проиграла суд по маршруткам 113 и 138

Арбитражный суд Нижегородской области признал незаконным отказ в выдаче свидетельства об осуществлении перевозок
Юлия ДАНЧЕНКО
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Маршрутки 113 и 138 вернуться на дороги Нижнего НовгородаМаршрутки 113 и 138 вернуться на дороги Нижнего НовгородаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Арбитражный суд Нижегородской области признал незаконными действия администрации Нижнего Новгорода, которая отказала ООО «РамКад» в выдаче свидетельства на пассажирские на маршрутах Т-113 и Т-138 сроком на пять лет. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда.

- Обязать администрацию города Нижнего Новгорода в течение пяти рабочих дней после вступления настоящего решения суда в законную силу выдать ООО «РамКад» свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок Т-113 сроком на пять лет, и новые карты маршрута регулярных перевозок Т-113 сроком на пять лет, - говорится в решении суда.

Кроме того, городская администрация обязана выплатить ООО «РамКад» шесть тысяч рублей, который были потрачены компанией на уплату государственной пошлины.

Напомним, с 1 января 2019 года в Нижнем Новгороде были отменены семь городских маршрутов, в том числе и Т-113 и Т-138. Компенсировать их отсутствие администрация Нижнего Новгорода пыталась, увеличив количество автобусов на маршруте №66 до 20 единиц, а также сократив интервал между автобусами в часы пик. Автобусы должны были ходить каждые семь-восемь минут.

Для тех, кто пользовался маршрутами Т-113 и Т-138, мэрия предлагала следующие варианты проезда: из микрорайонов Соцгород и Северный до Мещерского озера можно добраться на автобусах №15, 64, 65, 73, 85 с пересадкой на станции метро «Пролетарская». А из микрорайона Бурнаковский до проспекта Ленина и Автозаводского района можно доехать на автобусе №92 (без льготного проезда) с пересадкой на метрополитен на станции метро «Бурнаковская». Жители микрорайонов Мещерского озера могут без пересадок добраться до проспекта Ленина на автобусе № 66, в направлении Автозаводского района – на автобусе № 69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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