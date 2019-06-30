Стоимость проезда в шести маршрутках Нижнего Новгорода вырастет с 1 июля
С 1 июля 2019 года еще в шести маршрутках Нижнего Новгорода вырастет стоимость проезда. Теперь нижегородцы смогут приобрести билет за 30 рублей вместо 28 вне зависимости от способа оплаты.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, речь идет о маршрутах, которыми владеет частный перевозчик ООО «Автолигатранс-НН».
Так, цена билета вырастет в следующих автобусах:
- Т-55 «ЗКПД-4 – Автовокзал «Щербинки»,
- Т-74 «Улица Долгополова – Микрорайон Верхние Печеры»,
- Т-82«Автовокзал «Щербинки» – Улица Усилова»,
- Т-91 «Поселок Черепичный – Улица Долгополова»,
- Т-93 «Агрокомбинат «Горьковский» – Микрорайон Верхние Печеры»,
- Т-94 «ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2».
Напоминаем, что в муниципальном транспорте стоимость билета останется прежней – 28 рублей за наличный расчет и 26 при оплате при помощи карты.
ИСТОЧНИК KP.RU