2019-06-30T14:49:07+03:00
Общество

Стоимость проезда в шести маршрутках Нижнего Новгорода вырастет с 1 июля

Теперь приобрести билет можно будет за 30 рублей вместо 28
Валерия ГРОМОВА
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Теперь приобрести билет можно будет за 30 рублей вместо 28Теперь приобрести билет можно будет за 30 рублей вместо 28Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 1 июля 2019 года еще в шести маршрутках Нижнего Новгорода вырастет стоимость проезда. Теперь нижегородцы смогут приобрести билет за 30 рублей вместо 28 вне зависимости от способа оплаты.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, речь идет о маршрутах, которыми владеет частный перевозчик ООО «Автолигатранс-НН».

Так, цена билета вырастет в следующих автобусах:

- Т-55 «ЗКПД-4 – Автовокзал «Щербинки»,

- Т-74 «Улица Долгополова – Микрорайон Верхние Печеры»,

- Т-82«Автовокзал «Щербинки» – Улица Усилова»,

- Т-91 «Поселок Черепичный – Улица Долгополова»,

- Т-93 «Агрокомбинат «Горьковский» – Микрорайон Верхние Печеры»,

- Т-94 «ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2».

Напоминаем, что в муниципальном транспорте стоимость билета останется прежней – 28 рублей за наличный расчет и 26 при оплате при помощи карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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