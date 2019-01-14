«Верните автобусы!»: нижегородцы выступают против новой транспортной системы города

Одна из самых болезненных тем для Нижнего Новгорода – это общественный транспорт. По мнению жителей, маршрутов не хватает, нет автобусов в новые микрорайоны, да и подвижного состава не хватает, так что стоять на остановках приходится довольно долго.

Почти весь прошлый год чиновники разных уровней уверяли нижегородцев, что будет разработана новая транспортная система, которая учтет интересы горожан. Для того чтобы собрать мнения жителей, администрация Нижнего Новгорода провела встречи с жителями в каждом районе города. И вот с 1 января 2019 года новая транспортная система вступила в силу – первым делом были отменены семь городских маршрутов.

Выйдя на работу после длительных новогодних праздников, нижегородцы на себе ощутили все ее «прелести». После чего социальные сети просто разрывает от негодования жителей.

- После отмены семи частных маршрутов творится бардак полный. Отменили 60-ю маршрутку и в верхнюю часть, не опоздав, доехать почти нереально. Вместо этого частника пустили автобусы 60-э (экспресс). Зайдя в приложение «Автобусы НН», я увидела всего только 5(!) автобусов по этому маршруту в 7.30 утра. При этом два стояли на конечной остановке, остальные двигались по маршруту, - негодовал анонимный автор в социальных сетях.

- Т-69,Т-68 отменили, и ходит один единственный автобус 46 и то раз в полчаса. Каждый раз маршрутка переполнена и невозможно спокойно добраться, - написала Светлана Растворова.

- 90 (Т-90 – ред.) отменили, теперь на работу и с работы с пересадкой только. Пробовала дождаться 51 автобус, ждала 45 минут, промерзла, - недовольна Антонина Карельцева.

- Что касаемо Молитовки, только если помянуть да всплакнуть, - поддержала всеобщее негодование Светлана Борисова. - 60 (Т-60 – ред.) убрали, оставили полуживой 64 (автобус №64 – ред.), в который утром не влезть.

- Мой путь стал на полчаса дольше! – негодует студентка Ирина Конкина. – Если раньше я на третьей маршрутке ехала через метромост, то теперь я могу проехать только через Канавинский мост. Пробираться там по утренним пробкам просто смерти подобно!

Однако в администрации Нижнего Новгорода отмену семи маршрутов называют «мероприятиями, направленными на оптимизацию маршрутной сети городского пассажирского транспорта и повышением уровня транспортного обслуживания населения», так как автобусы, которые перевозили людей на этих маршрутах, были маленькими (малого или среднего класса), к тому же там не действовали проездные и льготы. Теперь же людям предоставляются более комфортабельные низкопольные автобусы большого класса с возможностью льготного проезда и тарифным меню, утвержденным администрацией города.

В мэрии посчитали, что смогли компенсировать отмененные маршруты уже существующими, немного увеличив количество подвижного состава и сократив интервал между автобусами в часы пик. Но, к сожалению, нижегородцы, мерзнувшие на остановках, не заметили этих положительных сдвигов.

Однако общественники считают, что пока рано бить тревогу.

- Насколько оптимальная оказалась эта реформа сейчас сказать трудно, надо дать время чтобы ее обкатать, посмотреть, - уверен член регионального штаба ОНФ Андрей Нестеренко. - Я сторонник того, чтобы все было разумно, чтобы пассажиропотоки были просчитаны по количеству людей, по интервалу, интенсивности движения, чтобы не было гонок маршруточников в борьбе за пассажира. Надо попробовать и посмотреть. Пока этот опыт не внедрили, трудно делать модель. Если он в течение квартала эта система приживется , то, я считаю, надо ее оставить, если нет, надо что-то доработать.

Тем не менее, по мнению Андрея Нестеренко, с некоторыми недоработками необходимо начать работать уже сейчас.

- Самый важный момент, который упускает администрация – это доведение информации до граждан в том объеме, который необходим, - считает Андрей Нестеренко. - Люди, которые умеют пользоваться социальными сетями и другими каналами связи, быстро воспринимают новую информацию. А пришли люди пожилого возраста на остановку, которые все праздники просидели дома, и столкнулись с тем, что привычная маршрутка не подъезжает. Больше всего пострадала та категория, которой сложно перестроиться. Выбрать новый маршрут или прочитать аншлаги новых маршрутов для пожилого человека действительно очень сложно в силу возраста.

Какие маршруты отменили и как теперь добираться

Т-3. Этот маршрут компенсирован увеличением количества автобусов на маршруте №43 до 23 единиц. Интервал между рейсами в часы пик сократится до четырех-пяти минут.

Т-20. В связи с этим увеличен маршрут автобуса №57. Теперь он пройдет через улицу Федосеенко. Кроме того, будет увеличено количество автобусов до 12 единиц, а интервал между рейсами в часы пик сократится до 13 минут.

Т-60 и Т-85. Для того чтобы нижегородцы не почувствовали их исчезновения, мэрия продлила маршрут автобуса №64 до улицы Усилова через улицу Варварскую, площадь Минина и Пожарского, улицы Минина, Родионова и Фруктовую. При этом увеличилось и количество автобусов, выходящий в рейс - до 15 единиц, а интервал в часы пик сократится до 10-12 минут. Увеличилось и количество автобусов №40 до 24 единиц, а интервал между ними в часы пик сократился до семи-восьми минут.

Т-90. В связи с этим увеличилось количество автобусов, следующих по маршрутам №90 (до 35 единиц) и маршруту № 16 (12 штук). Сократился и интервал между автобусами. На маршруте №90 в час пик автобусы должны ходить раз в шесть-семь минут, а на маршруте №16 – каждые девять-десять минут. Однако из Сормовского района до Кузнечихи по-прежнему можно добраться без пересадок на автобусе №51, которые в час пик ходят каждые десять минут.

Т-113 и Т-138. Для того чтобы компенсировать их отсутствие, увеличено количество автобусов на маршруте №66 до 20 единиц, а также сократился интервал между автобусами в часы пик. Теперь он составляет семь-восемь минут. Для тех, кто пользовался этими маршрутами, мэрия предлагает следующие варианты проезда: из микрорайонов Соцгород и Северный до Мещерского озера можно добраться на автобусах №15, 64, 65, 73, 85 с пересадкой на станции метро «Пролетарская». А из микрорайона Бурнаковский до проспекта Ленина и Автозаводского района можно доехать на автобусе №92 (без льготного проезда) с пересадкой на метрополитен на станции метро «Бурнаковская». Жители микрорайонов Мещерского озера могут без пересадок добраться до проспекта Ленина на автобусе № 66, в направлении Автозаводского района – на автобусе № 69.

Старый новый автобус №60-Э

С 1 января 2019 года на нижегородские дороги вернулся автобус №60. Но теперь это экспресс, то есть останавливается не на всех остановках.

Маршрут будет организован от улицы Космической до автостанции «Сенная» со следующими остановками: «Улица Космическая», «Улица Мончегорская», «Рынок Мончегорский», «Больница №40», «Торговый центр», «Площадь Киселева», «Главная проходная», «Станция метро «Автозаводская», «Станция метро «Пролетарская», «Станция метро «Заречная», «Железнодорожная больница», «Площадь Комсомольская», «Площадь Лядова», «Станция метро «Горьковская» (в направлении автостанции «Сенная»), «Улица Большая Покровская» (в направлении улицы Космической), «Площадь Свободы», «Площадь Минина и Пожарского», «Водная академия», «Технический университет», «Канатная дорога», «Автостанция «Сенная» (конечная), Улица Донецкая (в направлении улицы Космической).

На маршруте работает всего шесть автобусов. А интервал в час пик составит 25 минут.

Кроме того, до 10 единиц увеличилось количество автобусов на маршруте №11 с сокращением интервала в часы пик до девяти-десяти минут, а на маршруте №77 до 10 единиц с сокращением интервала в часы пик до 12-13 минут.

Новые остановки

С 1 января 2019 года появятся и новые остановки:

- «Станция метро «Ленинская» на Комсомольском шоссе при движении от площади Комсомольской,

- «Торговый центр» на Южном шоссе между остановками «Улица Отрадная» и «Улица Янки Купалы»,

- «Улица Турнирная» на улице Лескова после остановочного пункта «Продовольственный магазин» при движении к улице Минеева,

- «Завод 70-летия Победы» на Сормовском шоссе между остановками «Станция метро «Бурнаковская» и «Сормовское шоссе»,

- «Канатная дорога» на улице Большой Печерской для автобусов маршрутов №№2, 14, 16, 28, 62, Т-46, Т-57, Т-78, Т-83,

- «Школа № 20» в районе дома №10 по улице Шнитникова,

- «Детская поликлиника №3» в районе домов №20 и 22 по улице Шнитникова,

- «Улица Героя Шнитникова» в районе домов №29 и 32 по улице Веденяпина,

- «Улица Веденяпина» в районе дома №20 при движении к микрорайону Юг.

- Остановка «По требованию» на улице Зайцева сменила свое название. Теперь она называется «Микрорайон Корабли».

- Остановка «Улица Надежды Сусловой» на улице Надежды Сусловой переименована в «1-й нагорный микрорайон»,

- остановка «Площадь Советская» на улице Богородского теперь носит наименование «Администрация Советского района».