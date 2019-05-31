2019-05-31T12:27:03+03:00
Общество

Выделенная полоса для общественного транспорта появится на проспекте Гагарина

Пилотный проект будет запущен 1 июня [схема]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Первая выделенная полоса для автобусов появится на проспекте ГагаринаПервая выделенная полоса для автобусов появится на проспекте ГагаринаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде будет запущен пилотный проект по выделенной полосе для общественного транспорта. Специальная разметка появится на проспекте Гагарина уже в эту субботу, 1 июня 2019 года. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава города Владимир Панов.

Теперь на отрезке от микрорайона «Щербинки-1» (перекресток с улицей Тропинина) до остановки «Нител» автобусы и троллейбусы будут ездить по специальной, отдельной полосе. Новая схема начнет работать в субботу, когда пробок меньше, чтобы водители могли привыкнуть к изменениям.

Фото: страница Владимира Панова в социальных сетях

Фото: страница Владимира Панова в социальных сетях

А сотрудники ГИБДД, в свою очередь, будут фиксировать выезд личного автотранспорта на выделенную полосу.

- Будет организован мониторинг, задача которого показать, как изменится ситуация не только для пассажиров общественного транспорта, но и для остальных участников дорожного движения. Результаты мониторинга станут основанием для принятия окончательного решения, - уточнил Владимир Панов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выделенная полоса для трамваев появится в центре Нижнего Новгорода в этом году

Заммэра Роман Колосов уверен, что в городе, где первым появился трамвай, необходимо развивать этот вид транспорта [подробности]

Стало известно, где в Нижнем Новгороде появятся выделенные полосы для автобусов

Реализация программы будет проходить в три этапа [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
14 дорог сделали в Советском районе в ходе ямочного ремонта
Тело 54-летней женщины обнаружено на месте пожара в Дзержинске
Иномарка протаранила пассажирский автобус в Нижнем Новгороде
Товарооборот Нижегородской области с Китаем вырос на 31%
Замминистра цифрового развития РФ высоко оценил готовность Нижегородской области к переходу на ЦЭТВ
Нижегородские депутаты предложили новое почетное звание для городов
Пригородные электрички будут субсидировать из бюджета Нижегородской области
Глеб Никитин: «Работа санавиации – это уже более 100 спасенных человеческих жизней»
12 межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи откроется в Нижегородской области к 2024 году
Четыре города Нижегородской области получат федеральные средства на реализацию проектов благоустройства в 2020 году
Летом на территории стадиона «Нижнего Новгорода» откроется спортивно-развлекательная площадка
К 800-летию Нижнего Новгорода сормовичи получат развязку на Светлоярской
Объем экспорта Нижегородской области увеличился почти в полтора раза
В Дзержинске выбрали подрядчика для капремонта шести памятников архитектуры
В Выксе СК выясняет подробности гибели годовалой девочки