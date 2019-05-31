Выделенная полоса для общественного транспорта появится на проспекте Гагарина
В Нижнем Новгороде будет запущен пилотный проект по выделенной полосе для общественного транспорта. Специальная разметка появится на проспекте Гагарина уже в эту субботу, 1 июня 2019 года. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава города Владимир Панов.
Теперь на отрезке от микрорайона «Щербинки-1» (перекресток с улицей Тропинина) до остановки «Нител» автобусы и троллейбусы будут ездить по специальной, отдельной полосе. Новая схема начнет работать в субботу, когда пробок меньше, чтобы водители могли привыкнуть к изменениям.
Фото: страница Владимира Панова в социальных сетях
А сотрудники ГИБДД, в свою очередь, будут фиксировать выезд личного автотранспорта на выделенную полосу.
- Будет организован мониторинг, задача которого показать, как изменится ситуация не только для пассажиров общественного транспорта, но и для остальных участников дорожного движения. Результаты мониторинга станут основанием для принятия окончательного решения, - уточнил Владимир Панов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Выделенная полоса для трамваев появится в центре Нижнего Новгорода в этом году
Заммэра Роман Колосов уверен, что в городе, где первым появился трамвай, необходимо развивать этот вид транспорта [подробности]
Стало известно, где в Нижнем Новгороде появятся выделенные полосы для автобусов
Реализация программы будет проходить в три этапа [подробности]
ИСТОЧНИК KP.RU