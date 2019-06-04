«Теракт», «200 погибших», «город завален минами»: Генпрокуратуру попросили изучить фейки о взрывах в Дзержинске

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич намерен обратиться в Генпрокуратуру и администрацию социальной сети «ВКонтакте» с требованием обратить внимание на фейковые новости, которые начали распространять после взрывов в Дзержинске. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Александра Малькевича, несмотря на то, что нижегородские власти постоянно и оперативно снабжали журналистов свежей официальной информацией, кто-то пытался вручную создать панику.

- Чего только не писали в соцсетях: «теракт», «город завален минами» (и трупами!), «началась эвакуация», «новые взрывы», «200 погибших», «выброс яда в воздухе», «отец – сотрудник ФСБ сказал закупать продукты и срочно уезжать из города» и так далее. Всего более 100 подобных сообщений! Сейчас к этому пакету прикладываю официальные обращения/письма (как от главы комиссии по СМИ ОПРФ) - и отправляю в Генеральную прокуратуру и администрацию социальной сети «ВКонтакте», - написал Александр Малькевич. – Все подобные сообщения в сети способны порождать массу слухов и домыслов и – убежден – представляют общественную опасность. Это к вопросу про «закон о фейках», против которого так рьяно выступают отдельные «товарищи».

Напомним, сразу несколько взрывов произошли в субботу, 1 июня 2019 года, в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске. По предварительным данным, причиной взрыва стало технологическое нарушение. В результате взрыва пострадали 89 человек, 18 госпитализированы. От взрывной волны стекла вылетели в окнах в радиусе нескольких километров от предприятия. Сейчас в городе активно ведется восстановление поврежденных зданий – там работают ремонтные бригады и волонтеры.

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