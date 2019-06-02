Опубликован список пострадавших при взрыве в Дзержинске

Страшный взрыв, прогремевший накануне в одном из цехов ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, по-прежнему остается темой № 1 в Нижегородской области. В результате взрыва пострадали больше 80 человек, 15 из них до сих пор остаются в больницах. В настоящее время уже опубликован список госпитализированных после взрыва, сообщает телекомпания РЕН ТВ.

* Елизавета Русакова, 1998 года рождения.,

* Татьяна Шишкина, 1968 года рождения,

* Екатерина Герасимова, 1989 года рождения,

* Елена Лукьянова, 1977 года рождения,

* Елена Кукушкина, 1960 года рождения,

* Алевтина Татаровская, 1959 года рождения,

* Роман Лукьянов, 1976 года рождения,

* Алексей Ковалев, 1991 года рождения,

* Елена Балашова, 1976 года рождения,

* Татьяна Доронина, 1959 года рождения,

* Елена Юдина, 1959 года рождения,

* Наталья Завирущева, 1974 года рождения,

* Елена Баранова, 1975 года рождения,

* Нина Коробова, 1954 года рождения.

Напомним, ранее министерство здравоохранения сообщило о том, что 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, нет. Сейчас всем раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.