Опубликован список пострадавших при взрыве в Дзержинске
Страшный взрыв, прогремевший накануне в одном из цехов ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, по-прежнему остается темой № 1 в Нижегородской области. В результате взрыва пострадали больше 80 человек, 15 из них до сих пор остаются в больницах. В настоящее время уже опубликован список госпитализированных после взрыва, сообщает телекомпания РЕН ТВ.
* Елизавета Русакова, 1998 года рождения.,
* Татьяна Шишкина, 1968 года рождения,
* Екатерина Герасимова, 1989 года рождения,
* Елена Лукьянова, 1977 года рождения,
* Елена Кукушкина, 1960 года рождения,
* Алевтина Татаровская, 1959 года рождения,
* Роман Лукьянов, 1976 года рождения,
* Алексей Ковалев, 1991 года рождения,
* Елена Балашова, 1976 года рождения,
* Татьяна Доронина, 1959 года рождения,
* Елена Юдина, 1959 года рождения,
* Наталья Завирущева, 1974 года рождения,
* Елена Баранова, 1975 года рождения,
* Нина Коробова, 1954 года рождения.
Напомним, ранее министерство здравоохранения сообщило о том, что 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, нет. Сейчас всем раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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