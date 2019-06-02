Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 89 человек

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 89 человек, 16 из которых до сих пор остаются в больнице. Такие данные утром 2 июня озвучили региональные власти.

Напомним, сразу три взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске прогремели накануне около полудня. В небо поднялись гигантские клубы дыма и пыли, а ударная волна выбила стекла в домах в радиусе нескольких километров. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса. За последний год это уже третий инцидент на дзержинских предприятиях. Сначала в августе 2018 года на заводе им. Свердлова погибли пять человек, затем 4 апреля 2019 года взрыв произошел в одном из цехов ГосНИИ «Кристалл». И вот предприятие снова напомнило о себе.

- На данный момент в стационаре остаются 16 пострадавших, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Один человек находится в тяжелом состоянии, близком к среднему. 15 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние госпитализированных стабильное с улучшением. Я уже дал поручение постоянно отслеживать состояние пострадавших и оказывать всю необходимую помощь. Задача медиков - минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации.

16 пострадавших остаются в больницах.Фото: СОЦСЕТИ

По последним данным, за медицинской помощью из-за взрыва обратились 89 человек. Из них 44 человека являются сотрудниками завода, остальные 45 – жителями прилегающих территорий. В настоящее время уже опубликован список пострадавших в результате взрыва. Сейчас решается вопрос с оказанием им материальной помощи.

- Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации, заверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба. - Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, из бюджета Дзержинска – еще по 50 тысяч.

Также пострадавшим сотрудникам стоит рассчитывать на компенсацию со стороны работодателя. По крайней мере, региональное правительство уже сообщило о том, что будет контролировать этот вопрос.

- Мы будем координировать работу по восстановлению объектов и возмещению ущерба со стороны работодателя пострадавшим сотрудникам завода, - отметил губернатор.

Впрочем, точную сумму ущерба пока назвать трудно. Как сообщили в администрации Дзержинска, она будет установлена в течение двух дней.

- Сейчас определяемся с размером ущерба в первую очередь по объектам социального значения и жилого фонда, сообщил глава Дзержинска Иван Носков. - Пока сложно назвать конкретную сумму.