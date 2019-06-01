«За 500 рублей расскажу всю правду»: как Дзержинск справляется с последствиями взрывов

Дзержинск постепенно оживает после жутких взрывов, произошедших днем в субботу, 1 июня 2019 года, на заводе ГосНИИ «Кристалл». Напомним, в 11:53 на предприятии прогремела серия взрывов, после чего начался сильный пожар. Каким-то чудом обошлось без погибших, однако десятки людей пострадали – по данным на 19:00, их число достигло 79 человек.

Пожар удалось ликвидировать лишь к шести часам вечера. Взрывы и огонь разрушили пять зданий – три складских помещения и два производственных цеха – на площади 800 квадратных метров.

Кстати, как сообщили на предприятии, буквально накануне генеральный директор завода «Кристалл» был отстранен от должности за нарушения промышленной безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/712328" frameborder="0"></iframe> Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске.На заводе по производству тротила в Дзержинске прогремела серия взрывов. Рвануло так, что во многих окрестных домах вылетели оконные стёкла.

Корреспондент «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» Анастасия Макарычева побывала на месте событий.

Пенсионерам бесплатно вставляют окна, а слухами торгуют за 500 рублей

Когда только въезжаешь в Дзержинск, кажется, что ничего особенного не произошло – по улицам гуляют люди, делают селфи, играют с детьми. Но чем ближе к предприятию, тем больше меняется атмосфера в городе. Выбитые стекла, обрушенные подвесные потолки, растерянные жители…

«За 500 рублей расскажу всю правду»: как Дзержинск справляется с последствиями взрывовФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Подходите, давайте 500 рублей, и я расскажу всю правду о том, что произошло! – зазывает на улице мужчина средних лет. Слухов по городу ходит множество: про радиационное заражение, глушилки для сотовой связи, чтобы люди не распространяли информацию, про то, что при взрыве на самом деле все-таки погибли люди. А еще – про мины, которые якобы разбросало по территории предприятия.

«За 500 рублей расскажу всю правду»: как Дзержинск справляется с последствиями взрывовФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Небось, как в Чернобыле, правду нам никто не скажет, - переживают дзержинцы.

На самом деле никакой радиации, конечно, просто не может быть – на «Кристалле» не производили ядерного оружия. Все остальное – тоже фейки и домыслы. Но паникеров среди местных жителей хватает. Слухи про теракт тоже не подтвердились - саперы Росгвардии проверили территорию и не обнаружили взрывных веществ.

Многие дома остались без стекол. И без электричестваФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

При этом в районе взрыва трудятся множество волонтеров – отвозят в больницу пострадавших людей, помогают убрать осколки, пенсионерам даже вставляют бесплатно выбитые стекла, чтобы те не ночевали с раскрытыми окнами. В воздухе чувствуется запах пыли и пепла. Множество домов остались без электричества и газа, сейчас там ведутся восстановительные работы.

«За 500 рублей расскажу всю правду»: как Дзержинск справляется с последствиями взрывовФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Было неожиданно и очень страшно»

- Столько вызовов, чтобы уехать в Нижний Новгород сегодня, как никогда. Точно, наверное, из-за взрыва уезжают – на всякий случай, чтобы подальше быть, - делится таксист.

Едем в больницу, куда привозят пострадавших. В этот момент как раз приводят мужчину – он без рубашки, все тело в ранах – по всей видимости, от осколков – и в зеленке.

- Нет, не могу ничего рассказать, у меня шок еще не прошел, - наотрез отказывается что-либо говорить о случившемся.

Больница, куда привозят пострадавших.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Вообще, в отличие от остальных жителей, охотно делящихся «страшилками» про взрыв, пострадавшие очень скупы на эмоции и слова. Даже сотрудник цеха, где произошло ЧП, находившийся совсем недалеко от места взрыва, не стал делиться пережитым.

- Все было неожиданно и очень страшно. Больше ничего сказать не могу, - заявил он.

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