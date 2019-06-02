«Повреждены 70 детсадов и 31 школа»: Власти начали подсчитывать ущерб после взрыва в Дзержинске

Сейчас, когда прошел первый шок после произошедшего накануне взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске, началась оценка последствий катастрофы. По последним данным, в результате взрыва были повреждены 70 детских садов и 31 школа. Также были выбиты стекла в жилых домах в радиусе нескольких километров.

- Серьезных повреждений нет, но выбиты стекла. Поставлена задача устранить последствия в самые короткие сроки, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Жителям пострадавших от взрыва домов нужно обратиться по телефону 112 либо в свою управляющую компанию. Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествия будут выделены. Что касается коммерческих объектов – то мы будем координировать восстановление объектов и возмещение ущерба со стороны работодателей.

При взрыве в Дзержинске пострадали 31 школа и 70 детских садов.Фото: СОЦСЕТИ

Между тем, по данным администрации Дзержинска, точная сумма ущерба будет оценена в течение двух дней.

- Сейчас определяемся с размером ущерба в первую очередь по объектам социального значения и жилого фонда, - отметил глава администрации Дзержинска Иван Носков. - Пока сложно назвать конкретную сумму.

По последним данным, в результате взрыва в Дзержинске пострадали 89 человек, 16 из которых до сих пор находятся в больницах. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести. Уже известно, что все госпитализированные получат материальную помощь в размере 150 тысяч рублей.

- Сейчас необходимо поддержать тех, кто находится в больнице, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, из бюджета Дзержинска – еще по 50 тысяч рублей.