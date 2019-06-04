Михаил Пореченков: «На «Горький fest 2019» приедут Ирина Пегова, Наталья Бочкарева и другие звезды»

Фестиваль российского кино «Горький fest» (12+) постепенно разрастается, охватывая все большее количество площадок. Еще два года назад фестиваль проходил всего на двух площадках, в прошлом году их было уже тринадцать. А в 2019 году, по словам организаторов, будет задействовано около 30 локаций, в том числе Нижневолжская набережная, где вновь развернется кинотеатр под открытым небом.

Фестиваль российского кино пройдет в Нижнем Новгороде 19-25 июля.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Президент фестиваля, актер Михаил Пореченков напомнил, что третий «Горький fest» будет идти не несколько дней, а целую неделю: с 19 по 25 июля.

- В этот раз мы объявляем беспрецедентную акцию - одно из главных событий фестиваля пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Мы очень надеемся, что задуманное обязательно случится, - отметил артист на пресс-конференции 4 июня.

«Комсомолка» уже писала, что в рамках кинофестиваля на большой арене, доставшейся городу в наследство после чемпионата мира по футболу-2018, со своим шоу выступит звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Звоните ДиКаприо!» Александр Петров.

Фестиваль российского кино пройдет в Нижнем Новгороде 19-25 июля.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Буквально на днях Саша объявил о закрытии шоу #Зановородиться. После длительных переговоров артист согласился сделать один из трех последних показов здесь, в Нижнем Новгороде, - рассказала журналистам гендиректор продюсерского центра «Люксар» Оксана Михеева.

Шоу Петрова будет единственным платным мероприятием предстоящего фестиваля. Да и то, цены на билеты будут более чем доступными: 300 - 2500 рублей. Уже с 4 июня их можно приобрести у билетного оператора ticketland.ru и на официальном сайте Александра Петрова. Важно, что часть средств от продажи билетов пойдет в благотворительные фонды Константина Хабенского, «Дети-бабочки» Ксении Раппопорт и одного из нижегородских фондов (сейчас как раз решается, кто присоединится к акции).

Организаторы настаивают: #Зановородиться - не моноспектакль, где актер в одиночестве существует на сцене, а большое яркое шоу, которое будто создано для стадиона.

- В свое время Саша Петров показывал его в «Крокус Сити Холле» в Москве и собрал тогда пять тысяч зрителей, - уточнила Оксана Михеева.

- А мы должны побить это количество! - перебил коллегу Михаил Пореченков. - Мы настаиваем: это не просто шоу-бизнес, а выступление очень серьезного драматического артиста.

Помимо Петрова нижегородцы увидят других звезд отечественного кинематографа. По крайней мере, желающих пройтись по красной ковровой дорожке на открытии и закрытии фестиваля очень много.

- Принципиальное согласие приехать на «Горький fest» дают многие, но смогут ли они вырваться со съемок, пока неясно. Точно к нам приедет Ирина Пегова. Также разговаривал с Наташей Бочкаревой и, думаю, она тоже будет. Конечно, кто-то отвалится, а кто-то наоборот привалится. Но смею заверить, что зрители увидят много известных людей и массу интересных событий, как это было в предыдущие годы. Ведь, несмотря на колоссальную занятость, на фестиваль приехали Ксения Раппопорт, Константин Хабенский, Никита Михалков, Владимир Хотиненко и многие другие. Огромное количество людей, работающих в киноиндустрии, будут здесь и в этот раз, - заключил Пореченков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гран-при кинофестиваля «Горький fest» получил фильм «Война Анны»

На церемонии закрытия присутствовали Анатолий Белый, Ксения Лаврова-Глинка, Андрей Мерзликин и другие (подробности)

Константин Хабенский: «Когда снимали “Метод”, впечатление от Нижнего Новгорода было другим»

Актер, который не приехал на открытие фестиваля «Горький fest», все же встретился с нижегородцами - перед началом показа своего фильма «Собибор» (подробности)

Звезда «Класса коррекции» Наталья Павленкова: «Телевидение приучило зрителей бездумно ржать»

Актриса приехала на кинофестиваль «Горький fest» с новой работой Твердовского (подробности)

Никита Михалков и Михаил Пореченков открыли «Горький fest» в Нижнем Новгороде

По красной ковровой дорожке также прошлись Ксения Раппопорт, Игорь Жижикин, Елена Валюшкина и Инга Оболдина (подробности)