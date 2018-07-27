Гран-при кинофестиваля «Горький fest» получил фильм «Война Анны»

27 Июль 11:35 2018-07-27T15:42:11+03:00

На церемонии закрытия присутствовали Анатолий Белый, Ксения Лаврова-Глинка, Андрей Мерзликин и другие [фото]

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Праздник кино под названием «Горький fest» подошел к концу. Церемония закрытия второго фестиваля, которую посетили звезды отечественного кинематографа, состоялась 26 июля.

Оксана Михеева привела на красную дорожку супруга и сына (на фото справа)Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Актер театра и кино Анатолий Белый с супругойФото: Анастасия НАЗАРОВА

Актриса Ксения Лаврова-Глинка с актером и по совместительству мужем Дмитрием ГотсдинеромФото: Анастасия НАЗАРОВА

По красной ковровой дорожке на радость нижегородцам прошлись Анатолий Белый, Андрей Мерзликин, Алексей Герман младший, Николай Досталь, Дарья Повереннова, Ирина Вилкова, Андрей Ильин, Ксения Лаврова-Глинка и, конечно же, президент кинофестиваля Михаил Пореченков и продюсер Оксана Михеева.

Звезда сериала "Остров" Ирина Вилкова (в желтом платье)Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Интригой вечера были имена победителей, которым достанутся золотые статуэтки Максима Горького.

– Будем надеяться, что участники конкурса испытывают внутренний страх и трепет от того, станут они победителями или нет, – поделился актер Мерзликин. – А фестивалю хочется пожелать, чтобы с годами приз «Горький fest» был не меньше национальной премии, который бы украшал не только полку, но и заставлял его обладателей гордиться им.

Красная дорожка около Нижегородского театра драмыФото: Анастасия НАЗАРОВА

В конкурсную программу «Встряска» вошли 26 фильмов: полнометражные картины и короткометражки, веб-сериалы и документальное кино. Председатель жюри режиссер Николай Досталь признался, что выбрать лучшего было очень сложно.

– Все фильмы разные по форматам, жанрам и видам. И было непросто сравнивать, скажем, картину, которая идет восемь минут, с полуторачасовым фильмом. Дискуссий было много, но все-таки мы пришли к консенсусу и выбрали лучших из лучших, – заявил режиссер фильма «Монах и бес».

Андрей Мерзликин пошел в народФото: Анастасия НАЗАРОВА

Фото на память: Михаил Пореченков, Оксана Михеева и Андрей МерзликинФото: Анастасия НАЗАРОВА

Президент кинофестиваля Пореченков не отказывал нижегородцам в совместном фотоФото: Анастасия НАЗАРОВА

Гран-при кинофестиваля достался фильму «Война Анны» Алексея Федорченко. Кстати, эта картина была показана на 29-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в рамках основной конкурсной программы. За работу в ней юная актриса Марта Козлова была удостоена специального диплома жюри «За создание пронзительного образа войны глазами ребенка».

gorkyfest 26 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось закрытие II фестиваля нового кино ГОРЬКИЙ fest. Жюри ГОРЬКИЙ fest во главе с председателем Николаем Досталем присудило Гран-при фестиваля фильму Алексея Федорченко Война Анны . #фестивалькино #конкурс #горькийfest #войнаанны #призер

Фильм Федорченко знакомит зрителя с шестилетней Анной, семья которой погибает во время массового расстрела. А девочка чудом остается жива. Больше двух лет ребенок прячется в нерабочем камине в немецкой комендатуре. Из своего укрытия Анна наблюдает за проходящей мимо жизнью в ожидании, когда деревню освободят от нацистов.

Приз за лучшую режиссуру достался фильму «Путешествие в Париж» Марии Поляковой, а специальный приз жюри – картине «Лес» Романа Жигалова. Дипломы за лучшую мужскую и женскую роли получили актер Владимир Мишуков (фильм Михаила