Стадион «Нижний Новгород» станет площадкой для проведения кинофестиваля «Горький fest»

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-08T10:34:25+03:00

Вчера Глеб Никитин, Михаил Пореченков и Оксана Михеева подписали соглашение о сотрудничестве по проведению фестиваля

Изменить размер текста: A A

Вчера, 7 ноября 2018 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент «Горький fest» Михаил Пореченков и организатор Оксана Михеева подписали соглашение о сотрудничестве по проведению фестиваля.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, встреча состоялась в нижегородском кремле. Глеб Никитин считает, что «Горький fest» будет главным событием в области кино в Нижегородской области.

- Мы обсудили с организаторами возможность проведения ряда мероприятий в районах Нижегородской области, чтобы и там жители могли приобщиться к искусству кино. Одной из площадок станет стадион «Нижний Новгород, - заявил губернатор.

Кроме того, в программу фестиваля могут войти фильмы, которые были сняты по мотивам произведений нижегородских писателей. Максима Горького, например.

По словам Михаила Пореченкова, даты проведения «Горький fest-2019» пока не определены, но он однозначно пройдет летом. Организаторы хотят сделать этот конкурс международным, а его мероприятия проводить в течение всего года.

- Мы хотим, чтобы это был фестиваль искусств. Не только кино. Мы планируем задействовать и театр, и музыку, и все виды искусств, которые существуют. Будем над этим работать и стараться, - добавил Пореченков.

Напомним, кинофестиваль «Горький fest» проводился в столице Приволжья уже два раза. В этом году он проходил с 20 по 26 июля. По красной ковровой дорожке прошлись звезды российского кино: Анатолий Белый, Андрей Мерзликин, Алексей Герман младший, Николай Досталь, Дарья Повереннова, Ирина Вилкова, Андрей Ильин, Ксения Лаврова-Глинка, Никита и Артем Михалковы, Ксения Раппопорт, Игорь Жижикин, Елена Валюшкина, Инга Оболдина, Алексей Петрухин с супругой Анной Чуриной, Владимир Хотиненко и многие другие.